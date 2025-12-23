Дариха ергенка с дебел суджук

© Интересен, но същевременно и доста традиционен подарък получи къдравото изкушение Валерия Дакова от трети сезон на "Ергенът“.



Вместо екзотична почивка по случай Коледа или скъпоценно бижу красавицата бе зарадвана с дебел суджук.



"Голям подарък“, написа Валерия под снимка на месния деликатес. Авторът на дара явно доста се е заиграл с опаковката, на която дори е изписано името на ергенката "Валерия“.