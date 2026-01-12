ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дара с нова визия: Някой да ме щипне, за да разбера, че е истина
Това са Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Михаела Филева, Молец, Роксана, Фики, DARA, Dara Ekimova, DIA, Elizabet, Innerglow, MONA, Preyah, VALL, Veniamin. Те са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията "БГ Топ 40“ на сдружение "ПРОФОН“ и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube и ключови социални показатели.
Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и артисти с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи.
Националната селекция за "Евровизия 2026“ ще се проведе в три етапа – през януари и февруари 2026 г. – под формата на телевизионна музикална шоу-програма, която ще бъде излъчвана на живо в ефира на БНТ 1.
В първия етап – на 24 януари, събота – всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота – ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител. И в двата етапа, гласуването ще се реализира чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория и на професионално жури.
В момента певците снимат визитките си. "Много съм развълнувана, че съм избрана да бъда част от българската селекция. Това е моя мечта от много дълго време. Някой трябва да ме щипне, за да разбера, че е истина. Благодаря на БНТ и на моите фенове и екип", каза Дара, която се появи с доста интересни цветове на косата.
През 2026 г. във Виена "Евровизия“ ще отбележи своето 70-то издание. Двата полуфинала ще се проведат на 12 май и 14 май, а големият финал е на 16 май.
