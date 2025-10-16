Дара Екимова се впусна в романс с колега

© Младата звезда на българската поп сцена Дара Екимова е намерила не само творчески, но и личен партньор в лицето на колегата си Искрен Тончев – Искрата. Двамата изпълнители, които от години работят заедно по редица хитове, според запознати са пренесли близостта си и извън студиото.



Източници твърдят, че романтичните отношения между Дара и Искрата се развиват от няколко месеца, но двамата предпочитат да пазят любовта си далеч от прожекторите. Техните съвместни песни – "Sagapao", "Apology" и "Бягам" – вече показаха колко добре се допълват музикално, а сега, изглежда, хармонията им е намерила отражение и в личния живот.



В музикалните среди се говори, че връзката може да се окаже успешна комбинация между талант и вдъхновение. Искрата е един от най-търсените автори на песни в последните години, като стои зад хитове не само в попа, но и в попфолка – сред които "Убий ме" и "Запалката" на Галена. Колеги коментират, че влиянието му може да отвори нови творчески хоризонти за Дара, макар че засега е малко вероятно тя да смени стила си.



След раздялата си с дългогодишния си партньор Борис Николов, певицата очевидно е намерила нова емоция и вдъхновение. Дъщерята на покойния фронтмен на "Сленг" – Димитър Екимов, продължава да е сред най-ярките имена в каталога на "Вирджиния Рекърдс", а феновете ѝ очакват дали следващият ѝ хит ще бъде плод не само на талант, но и на любов, пише "България Днес".