|Дара Екимова се впусна в романс с колега
Източници твърдят, че романтичните отношения между Дара и Искрата се развиват от няколко месеца, но двамата предпочитат да пазят любовта си далеч от прожекторите. Техните съвместни песни – "Sagapao", "Apology" и "Бягам" – вече показаха колко добре се допълват музикално, а сега, изглежда, хармонията им е намерила отражение и в личния живот.
В музикалните среди се говори, че връзката може да се окаже успешна комбинация между талант и вдъхновение. Искрата е един от най-търсените автори на песни в последните години, като стои зад хитове не само в попа, но и в попфолка – сред които "Убий ме" и "Запалката" на Галена. Колеги коментират, че влиянието му може да отвори нови творчески хоризонти за Дара, макар че засега е малко вероятно тя да смени стила си.
След раздялата си с дългогодишния си партньор Борис Николов, певицата очевидно е намерила нова емоция и вдъхновение. Дъщерята на покойния фронтмен на "Сленг" – Димитър Екимов, продължава да е сред най-ярките имена в каталога на "Вирджиния Рекърдс", а феновете ѝ очакват дали следващият ѝ хит ще бъде плод не само на талант, но и на любов, пише "България Днес".
