Даниела за Елвиса: Не се изследва за венерически болести

© Даниела Рупецова отказала да спи с Мартин Елвиса, преди той де се е тествал за венерически болести.



"Това е мой принцип и затова го изисквам от всеки мъж, с когото имам отношения. В Шри Ланка той не се изследва, а в София нямаше време да го направи, защото все беше по заведенията“, поясни Даниела в подкаст.



Риалити форматът "Ергенът" обещаваше любов и блясък. За бизнесмена Мартин Николов – Елвиса обаче краят на предаването се оказа началото на нова лична драма. Месеците след финала на шоуто той изгуби всякакво доверие в хората и бе в емоционална криза. Собственикът на заведения бе убеден, че всички около него са предатели.