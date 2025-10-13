ЗАРЕЖДАНЕ...
|Даниела Рупецова: Карам мъжете да чакат по пет месеца за секс
Според нея обаче много от мъжете не приемат това чакане.
"Решават, че ще го играят сърдити. Това е като в шаха - правиш заявка. Аз приемам това нормално - всеки може да си тръгне по всяко време, но няма да наруша личните си граници", категорична е Рупецова. Според нея жените обичат да са спасителки и тръгват да гонят мъже преди да са изградили връзка.
Тя бе категорична, че не е нормално да се прави секс на първа среща или на ранен етап. По думите ѝ жените чакат поне до трета среща, но се отдават от страх да не загубят мъжа.
"На никой силен мъж не му е интересно това, може да означава, че жената е така с всеки. По този начин мъжът няма време да се докаже, а жената едва ли изпитва удоволствие. Много жени си мислят, че ако могат креватни акробатики, мъжът ще е впечатлен, но според мен те вече са много разочаровани от подобно лековато поведение", коментира Даниела.
Припомняме, че Даниела Рупецова беше избрана от Мартин Елвиса и още в средата на шоуто тя му стана любимка. В последствие двамата скорострелно се разделиха с грандиозен публичен скандал.
