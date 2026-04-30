Популярният влогър Даниел Петканов сподели чрез видео в социалните мрежи за две последователни рискови ситуации на пътя, при които възрастни шофьори едва не са го блъснали. Той алармира за липсата на внимание от страна на водачите, които са продължили движението си напред, без да се огледат за пешеходци.

Петканов описва случаите като повтарящ се модел на поведение, при който шофьорите гледат в посока, обратна на неговото движение. По думите му и в двете ситуации се е наложило да опре ръката си на капака на движещите се автомобили, за да сигнализира за присъствието си и да избегне удар, информира Plovdiv24.bg.

"Не знам дали аз съм някакъв карък днеска, обаче за втори път ми се случва възрастен човек, който управлява кола, буквално изобщо да не се огледа от страната, от която идвам, а да гледа на другата. И това се случва, докато колата върви напред", разказва той.

"И двата пъти опирам ръката си на капака на въпросните коли. Ясно е, че всички ще остареем един ден и се надявам да не стигаме до ситуация, в която да има потърпевши от наши постъпки", допълва Петканов.