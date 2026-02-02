ИЗПРАТИ НОВИНА
DARA: Взех решение за "Евровизия"
Автор: Теодора Патронова 18:55
©
Това, което се случва през последните дни, почти ме счупи. Вместо да се радвам и да изживея мига на тази победа, която да ме зареди със сили да продължа към истинското състезание, аз имах няколко безсънни нощи. Омразата в социалните мрежи не просто ме засегна – тя ме разтърси и разтревожи. Днес в телевизионно интервю споделих съвсем честно, че не знам дали си струва всичко това, ако цената е психиката ми. Това се казва в официално изявление от DARA във връзка с "Евровизия“

"Ще го кажа съвсем просто - психическото здраве има значение. Моето. Твоето. На всички ни.

Няма сцена, няма титла, няма очакване, което да струва повече от вътрешния ти мир.

Над 10 години работя върху себе си. Върху устойчивостта си. Падала съм. Съмнявала съм се. Вътрешният ми критик понякога е бил най-шумният глас в стаята. Имало е моменти, в които съм стояла на кръстопът и съм се чудила накъде да поема. Но никога не съм се отказвала от мечтите си. И все пак -  никой не заслужава подобен публичен линч, защото си върши работата и следва пътя си. Никой", подчерта певицата.

"Затова взех решение – ще участвам.

Заради хилядите съобщения, които получих днес. Вашата любов и подкрепа ми напомни коя съм и защо започнах. Благодаря ви, от сърце! Няма да се оставим на крадците на мечти! Казвам ние – защото отиването ми в Евровизия не е само за мен. Ако успея да се представя достойно – тогава ние всички, България, ще свети на картата. Нашата музика, нашите артисти, всички ние ще имаме още по-силен глас.

Затова оттук нататък преставам да следя целия хейт, фокусирам се върху работата и върху любовта, която ми давате. Ще работя със сърце, с дисциплина и с благодарност към всеки, който стои до мен.

Обичам ви.

Благодаря ви.

Прегръщам ви", заяви DARA.


