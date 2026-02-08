ЗАРЕЖДАНЕ...
|Д-р Мечева: Конските шампоани могат да предизвикат тежки алергии и кожни проблеми при хората
"Категорично не препоръчвам използването на ветеринарни медикаменти, било то шампоани или каквито и да е други за хуманна употреба. Това може да доведе до тежки алергии и различни типове проблеми", каза по време на интервю за ФОКУС ветеринарният лекар д-р Надежда Мечева.
"Личното ми мнениите и мнението ми като ветеринарен лекар е, че когато един продукт е предназначен за животни, би следвало той да бъде прилаган съответно на конкретния вид, за който е предназначен", категорична е тя.
"Въпросният конски шампоан е предназначен за коне. Да, той е с доста богато съдържание на различни видове витамини, но приложението му може да доведе до възпаление на скалпа, а при хора с чувствителен скалп и до усложнения. Желателно е подобен тип медикаменти да се използват за животни, а хората да използват тези, които са предназначени за тях – това е моят съвет", заяви д-р Мечева.
