Д-р Емилова прибира 20 000 лева на месец
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:06
©
Докато хиляди българи броят стотинките си за лекарства, направления и изследвания, в курорта "Св. св. Константин и Елена“ здравето се предлага като луксозен артикул, достъпен единствено за хора с много дебели портфейли.

Клиниката на д-р Людмила Емилова от години рекламира "пречистване“, "гладолечение“ и живот в хармония с природата, но проверка в официалния ѝ ценоразпис показва, че това е удоволствие, което реално могат да си позволят само милионери и ВИП персони.

А такива не липсват. През годините до услугите на култовата диетоложка са прибягвали редица звезди, сред които Глория, Силвия Кацарова, Тони Димитрова, Рени, Марта Вачкова, Весела Лечева, Мая Нешкова. Тя е търсена не само от дамите. Композиторът Стефан Диомов, а навремето режисьорът Рангел Вълчанов и българският Ален Делон – Стефан Данаилов, също са били сред пациентите на докторката. По време на лечението си при нея Ламбо е постигнал значителен успех, като е отслабнал с 25 килограма.

Услугата в настоящия момент никак не е евтина.

 

Само един ден престой с пълна програма, каквато масово се препоръчва на пациентите, достига шокиращи суми. Най-търсеният вариант включва настаняване в петзвездния хотел "Палас“, където самостоятелна стая с морска гледка струва 350 лева на ден. Това е базата, върху която започва да се трупа истинската сметка. Към нея се добавя задължителната програма, която включва лекарски визитации, изследвания, ехографии, електрокардиограми, билкови чайове с алкална вода, лекции, гимнастики, спа зона и фитнес. Самото гладуване не излиза евтино, но ако пациентът не иска да кара само на плод и чай и избере т. нар. природосъобразно хранене, се доплащат още 60 лева на ден. Така още в началото сумата набъбва до над 410 лева дневно.

 

Към това трябва да се добавят процедурите, които на практика са част от "пълното преживяване“. Хидроколонтерапията, която се рекламира като ключова за прочистването, струва 130 лева на процедура и обикновено се прави няколко пъти седмично, което реално добавя още около 40-45 лева на ден. Плодовете и прясно изцедените сокове не са включени в основната цена и се плащат отделно, като по данни на пациенти те излизат минимум още 20-30 лева дневно. Така един-единствен ден в клиниката спокойно надхвърля 500 лева, без да се включват допълнителни изследвания, терапии, масажи или хранителни добавки. 

Ако пациентът не е сам, а е настанен в двойна стая с морска гледка, цената скача рязко. Само нощувката е 600 лева на ден, а с хранене, процедури и доплащания дневната сума стига между 730 и 780 лева. Това означава, че 10-дневен престой може да струва близо 8000 лева, а 30-дневна програма – над 20 000 лева. Суми, които за средния българин звучат като лоша шега. 

Тук възниква и най-големият парадокс. Програмите са насочени именно към хора със сериозни здравословни проблеми – затлъстяване, диабет, високо кръвно, хронични заболявания. Точно тези хора обаче най-често са пенсионери с мизерни пенсии или хора с ограничени доходи, за които подобни цени са абсолютно непосилни. За тях "лечението“ в елитния курорт остава недостижима мечта, а здравето се оказва лукс. 

Докато в лекциите се говори за скромност, баланс и връщане към природата, цените са всичко друго, но не и скромни. Реалността е, че това не е лечение за масовия пациент, а бутиков здравен туризъм за заможни клиенти, които могат да си позволят да платят стотици левове на ден, за да гладуват в петзвездна обстановка със спа, йога и морски изглед. За всички останали остава само да гледат отстрани, пише "Ретро".


