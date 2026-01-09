ИЗПРАТИ НОВИНА
Цвети от "Хелс китчън" пребита от италианеца! Той: Кръшкаше ми с женен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:08
©
Любимката на зрителите на "Хелс китчън“ и шеф Виктор Ангелов – Цветомира Миленова от Враца, е пребита от гаджето си италианец Патрицио Бордигони, който участва в миналогодишния сезон на шоуто. Това обяви самата готвачка, публикувайки в социалните мрежи съдебномедицинско удостоверение и видео, в което разказа за проблемите във връзката си.

Оток

Според него навръх Ивановден, 6 януари 2026 г., към 23,30 ч. в частен дом във Враца й е бил нанесен побой от приятеля й, който я съборил на земята и я удрял с ръце и я блъскал. "На лявата скула има лек кръгловат оток с диаметър около 3 см. Оплаква се от болки в областта на пояса. По механизъм увреждането отговаря да бъде получено действието на твърд тъп предмет и може да бъде получена по начин и по време, посочени от пострадалата“, пише съдебният лекар д-р Федя Тодоров. 

Във видеото пък тя разказа, че идилията между двамата рухва след продажбата на италианския ресторант на Патрицио във Враца. Тя твърди, че след сделката годеникът ѝ е затънал в пороците, превръщайки се в "пълен алкохолик и наркоман“.

"Патрицио ми взе кучето, не иска да ми го даде. А той много го тормози. Постоянно го бие, ако пишка някъде, където не трябва, и го наказва, и го връзва за прозорците. Моля ви, хора, помогнете ми да си взема кучето“, сподели още шокираната Цвети. 

По същото време и Патрицио пусна серия от видеа, в които показа, че е събрал багажа на Цвети от жилището си в торби за боклук и го е изхвърлил на стълбите в коридора на входа и й съобщава да дойде да си го прибере. Жали се, че чак сега е разбрал, че му кръшкала от три месеца с "чернилка“ от Галиче – женен мъж с деца, пише "Телеграф".


