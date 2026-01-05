ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Цветанка Ризова: Попадам в списъка за разкарване от ефира
"Честита Нова година, честити нови реалности. На медийния фронт нищо старо не е забравено, и нищо ново не е измислено, но не свъсем. Има малки модификации. Натискът придоби и някои модерни форми за цензурата, с отсъстващи гости и с политическо мълчание", започна водещата.
"Преди списъците бяха тайни, сега станаха явни. Всеки си съчинява герои, антигерои, включва ги в някаква редичка. Аз, например, попадам във всички формати. В списъка от 12-те журналисти, клатещи стабилността на държавата, в списъка за разкарване от ефира, в този на демокрацията и в този на статуквото. Да попаднеш в полезрението на алчните, арогантните влиятелни субекти, е травматично, няма да отрека. Но калната вода на диванните фейсбук тигри и на жълтите медии бухалки вони", продължи тя.
"Добрата новина е, че ако нямаш зависимости, никога не се потапяш в калната вода, защото има разлика между това да имаш пристрастия и да имаш позиция. Едното е за домашно употреба, другото за обществена, а третото, ако журналист служи на други господари, освен на зрителите, си е отвратително. Затова нека всеки е толкова добър в работата си, колкото изисква от другите, каза още Ризова.
"И още нещо. Тези дни чувам много разкази за миналото от хора, които искат да легитимират настоящето си, но нека в полумрака на спомените не се промъкват несъстояли се геройства и да не пишат сценарии за чужди спектакли. Да бъдеш свободен е личен избор, който избор се плаща лично, и е готов да понесе цената си. И всеки, който е готов на това, има моята подкрепа. Надявам се и вашата, защото най-доброто предстояло", завърши Цветанка Ризова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2874
|
|предишна страница [ 1/479 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Извадиха внушителна риба от Черно море
09:20 / 05.01.2026
Голям празник е днес. Ето кои са имениците
07:15 / 05.01.2026
Зимният Кръстовден пречиства някои зодии, други влизат в нов ритъ...
23:00 / 04.01.2026
Мари на Гала направи още една изненада
21:12 / 04.01.2026
Любими на хиляди хитови предавания се завръщат
19:34 / 04.01.2026
Астрологът Силва Дончева: Чудовищна криза през февруари, може да ...
15:30 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS