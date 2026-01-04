ИЗПРАТИ НОВИНА
Цънцарова сбъднала детската си мечта
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:03
©
Телевизията е мечта на Мария още от детската градина и макар да няма никакви връзки в медиите, пристигайки в София от подбалканското градче Карлово, тя попада пред камера още като студентка, пише Уикенд. Превръща се в медийна сензация в Би Ти Ви, но преди това цели 5 години в конкурентната Нова тв не спират да й повтарят едно и също обезкуражаващо изречение: .Не си подготвена" Това не само че не я отказва, а й дава още сили да върви напред към целта, която си е поставила.

Преди да стане популярна в Би Ти Ви, Цънцарова се опитва да пробие в Нова тв. Там я взимат да стажува още като студентка, но не й дават възможност да се развие кой знае колко. В продължение на цели 5 години тя се бори с вятърни мелници, предлагайки на шефовете си всякакви теми, по които има желание да работи като разследващ журналист. Но не я допускат до подобна работа. Непрекъснато й повтарят едно и също - че не е подготвена за толкова сериозно нещо като разследваща журналистика.

Много хора на нейно място биха се обезкуражили, но на амбициозната млада жена тези откази действат точно обратното - дават й още повече хъс да се бори и да се доказва в професията, която избира още когато е в 4-ти клас.

Да работи в телевизия, е голямата й мечта. В забавачката тя иска да стане актриса. После решава, че ще е по-добре да води кулинарно шоу. По онова време е в началното училище и логично, не може дори да изпържи яйца, но си представя колко интересно би било да показва на хората как да си приготвят вечеря. В 4-ти клас тази мечта отстъпва място на желанието на момичето да стане журналистка. Това е голямата и професионална страст до днес - броени дни преди да навърши 40 години.

Когато е дете, родителите и познатите на Мария трудно могат да приемат сериозно нейния интерес към медиите. Тя е родена на 13 януари 1986 г. в Карлово, където в детството й излизат два вестника и има само един кабелен телевизионен канал. Родителите й нямат нищо общо с медийния бизнес. Баща й е инженер, а майка й - агрономка. Въпреки това те подкрепят мечтата на детето си, насърчавайки го да се запише в клуб "Млад журналист" в града. Там Мария прави първите си стъпки като репортер, а на 16-годишна възраст взима първото си голямо интервю - от тв водещия Драгомир Драганов - Чая, който по онова време пее с Лили Иванова. Срещата става след концерт на Драго и Лили. Мария подарява цвете на примата на естрадата, която я целува на сцената. По-късно тя успява да разговаря и с емблематичния тв водещ.

Това интервю вероятно е прибрано някъде в архивите на Цънцарова като нейното първо голямо постижение за професията. След гимназията идва време за избор на специалност във висше учебно заведение. Никой не се изненадва, когато Цънцарова посочва във формуляра за кандидатстване "Журналистика" на първо място в списъка с желанията си.

Година по-късно тя попада в Нова телевизия като стажант-репортер. Започва да работи усилено и остава в телевизията с години.

Иска да отразява политическия живот на страната, но й казват, че не е подготвена за такива сериозни теми. Налага се сама да измисля всичко, по което работи. Започва да следи всички мейли в редакционната поща и когато види сигнал за нередност, да прави репортаж по него. Не просто отразява проблема, а търси причините за възникването му. Така постепенно започва да се оформя като разследващ журналист. 

Така минават 5 години. Накрая я забелязват шефовете на новините в Би Ти Ви. Бъдещата водеща вече 1 обмисляла да се премести в кабеларка, само и само да й дадат шанс да работи по темите, които я вълнуват, когато идва предложение от Би Ти Ви. Това всъщност било мястото, за което Мария мечтаела. Там тя получава шанс па се развихри и бързо печели славата като един от най-ярките разследващи журналисти.


