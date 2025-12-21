ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Цънцарова и Йочев се завърнаха в ефира на bTV още тази вечер
"Уважаеми, дами и господа, всеки, който е станал родител помни онези моменти - моменти, изпълнени с любов, но и с тревога с въпроса дали ще бъда достатъчно добър за нашето дете", каза Цънцарова, а Йочев допълни: "Като родители и аз, и Мария помним тези първи стъпки в родителството и знаем колко е важно да има някой, който да ти подаде ръка и да ти даде професионален съвет".
Двамата представиха патронажните служители в област Сливен - сестра Нинка и сестра Пенка. "Те не просто помагат, а вдъхват надежда", подчерта Златимир Йочев.
Изданието е посветено на неуморните усилия и емоции на хората, институциите и организациите зад УНИЦЕФ, които са променили живота на хиляди деца.
Преди дни от bTV обявиха: "Твърденията, че Мария Цънцарова и Златимир Йочев са освободени, са неверни и категорично не отговарят на истината."
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Популярна водеща с тайна сватба?
12:13 / 21.12.2025
На 21 декември почитаме светица, хиляди празнуват имен ден
23:00 / 20.12.2025
Васил Найденов: Авантюри имах непрекъснато. Грехота е!
20:13 / 20.12.2025
Нана Гладуиш готова да води "Съдебен спор" отново: Жоро, обичам т...
12:03 / 20.12.2025
От днес всичко в живота на 4 зодии започва да застава на мястото ...
07:45 / 20.12.2025
Голям празник е днес, не се ходи на гости и се посреща "полазник"...
07:04 / 20.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
15:29 / 19.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS