Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша

© Едно от най-очакваните стендъп събития на годината наближава – турнето на Николаос Цитиридис с новото му шоу "Пълно безобразие“. Комикът тръгва на обиколка в 22 града в страната, а на 23 септември ще се качи на сцената в Пловдив.



"Пълно безобразие“ не е просто поредната порция шеги, а сатиричен поглед към абсурда на живота – от любовта и технологиите, през българската действителност, чак до отражението му в огледалото. "Всички преживяваме пълно безобразие. Аз просто съм решил да му сложа заглавие и микрофон,“ казва Николаос с присъщата си усмивка.



За пловдивската публика той обещава чисто нови шеги, включително музикални закачки – "няма Георги Христов, но има Guns N’ Roses“. Самият Цитиридис шеговито призова феновете: "Сложете си най-хубавите шапки и елате в Пловдив – да съборим Альоша!“



Сложете си най-хубавите шапки и заповядайте в следните градове, зове Цитиридис:



14.09 - Бургас, лек



16.09 - Ямбол е градА



17.09 - Сливен, без расизъм



18.09 - Разград, най-добрите дюнери



23.09 - Пловдив, да съборим Альоша



26.09 - Кюстендил, Мая Манолова потвърди отсъствие



30.09 - Севлиево, каквото и да кажа, ще е много



01.10 - Велико Търново, прасците са готови



02.10 - Ловеч, там вече е солд аут, мерси



03.10 - Плевен, искам ви напарфюмирани



04.10 - Русе, забранено за осмокласници



05.10 - Варна, може и да ме арестуват за смешките



06.10 - Добрич, ще го преживея



09.10 - Казанлък, там гърмим



11.10 - Хасково, очаквам Гришо да не дойде



20.10 - София, зала 1 на НДК, викайте ми Веско



23.10 - Видин, ще се видим



26.10- Стара Загора, наострете уши



27.10 - Асеновград, без думи съм



04.11 - Враца, Цитиридис каца