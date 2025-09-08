ЗАРЕЖДАНЕ...
|Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
"Пълно безобразие“ не е просто поредната порция шеги, а сатиричен поглед към абсурда на живота – от любовта и технологиите, през българската действителност, чак до отражението му в огледалото. "Всички преживяваме пълно безобразие. Аз просто съм решил да му сложа заглавие и микрофон,“ казва Николаос с присъщата си усмивка.
За пловдивската публика той обещава чисто нови шеги, включително музикални закачки – "няма Георги Христов, но има Guns N’ Roses“. Самият Цитиридис шеговито призова феновете: "Сложете си най-хубавите шапки и елате в Пловдив – да съборим Альоша!“
Сложете си най-хубавите шапки и заповядайте в следните градове, зове Цитиридис:
14.09 - Бургас, лек
16.09 - Ямбол е градА
17.09 - Сливен, без расизъм
18.09 - Разград, най-добрите дюнери
23.09 - Пловдив, да съборим Альоша
26.09 - Кюстендил, Мая Манолова потвърди отсъствие
30.09 - Севлиево, каквото и да кажа, ще е много
01.10 - Велико Търново, прасците са готови
02.10 - Ловеч, там вече е солд аут, мерси
03.10 - Плевен, искам ви напарфюмирани
04.10 - Русе, забранено за осмокласници
05.10 - Варна, може и да ме арестуват за смешките
06.10 - Добрич, ще го преживея
09.10 - Казанлък, там гърмим
11.10 - Хасково, очаквам Гришо да не дойде
20.10 - София, зала 1 на НДК, викайте ми Веско
23.10 - Видин, ще се видим
26.10- Стара Загора, наострете уши
27.10 - Асеновград, без думи съм
04.11 - Враца, Цитиридис каца
