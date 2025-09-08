ИЗПРАТИ НОВИНА
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:27
©
Едно от най-очакваните стендъп събития на годината наближава – турнето на Николаос Цитиридис с новото му шоу "Пълно безобразие“. Комикът тръгва на обиколка в 22 града в страната, а на 23 септември ще се качи на сцената в Пловдив.

"Пълно безобразие“ не е просто поредната порция шеги, а сатиричен поглед към абсурда на живота – от любовта и технологиите, през българската действителност, чак до отражението му в огледалото. "Всички преживяваме пълно безобразие. Аз просто съм решил да му сложа заглавие и микрофон,“ казва Николаос с присъщата си усмивка.

За пловдивската публика той обещава чисто нови шеги, включително музикални закачки – "няма Георги Христов, но има Guns N’ Roses“. Самият Цитиридис шеговито призова феновете: "Сложете си най-хубавите шапки и елате в Пловдив – да съборим Альоша!“

Сложете си най-хубавите шапки и заповядайте в следните градове, зове Цитиридис:

14.09 - Бургас, лек

16.09 - Ямбол е градА

17.09 - Сливен, без расизъм

18.09 - Разград, най-добрите дюнери

23.09 - Пловдив, да съборим Альоша

26.09 - Кюстендил, Мая Манолова потвърди отсъствие

30.09 - Севлиево, каквото и да кажа, ще е много

01.10 - Велико Търново, прасците са готови

02.10 - Ловеч, там вече е солд аут, мерси

03.10 - Плевен, искам ви напарфюмирани

04.10 - Русе, забранено за осмокласници

05.10 - Варна, може и да ме арестуват за смешките

06.10 - Добрич, ще го преживея

09.10 - Казанлък, там гърмим

11.10 - Хасково, очаквам Гришо да не дойде

20.10 - София, зала 1 на НДК, викайте ми Веско

23.10 - Видин, ще се видим

26.10- Стара Загора, наострете уши

27.10 - Асеновград, без думи съм

04.11 - Враца, Цитиридис каца


