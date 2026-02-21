© виж галерията Довечера зрителите на bTV ще могат да гледат още един епизод на романтичното риалити "Ергенът“. В началото дамите ще трябва да дадат отговор на въпроса: "Какво е взаимодействието между женската енергия и скъсания мъжки чорап?“. Те ще трябва да се впуснат в нестандартно предизвикателство, в което ще "кърпят“ чорапи – тест не само за сръчност, но и за търпение, отдаденост и способност да заличаваш малките несъвършенства в една връзка.



Победителката в съревнованието ще може да покани на обяд един от ергените. Коя ще бъде дамата-победител и с кого ще избере да се усамоти, предстои да стане ясно тази вечер.



Първите истински флуиди между "ергените“ и дамите в имението ще започнат да пренареждат динамиката в отношенията по време на вечерния коктейл, а границата между позволено и забранено ще стане все по-размита. Максимата, че "забраненият плод е най-сладък“, ще придобие съвсем реални измерения, след като симпатиите започнат да се насочват в неочаквани и неконтролируеми посоки. Кристиян пък ще бъде сюрпризиран с изненадващата новина, че пред имението стои дама, коeто ще го накара да настръхне.



По-провокативното поведение на една от дамите пък ще стане повод за истински турболенции в имението на любовта. А един от ергените ще изненада с признание към една специална дама, че усеща нещо у нея, което не вижда в другите жени.



Коя е новата дама, която ще се присъедини към претендентките в новия сезон на "Ергенът“ и за чие сърце ще се бори тя? Не пропускайте отговора тази вечер (21 февруари, събота) в "Ергенът“ от 20:00 ч. по bTV.