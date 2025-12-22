ЗАРЕЖДАНЕ...
|Чък Норис загуби Даян
Пред изданието Майк Норис е разказал, че майка му е починала спокойно в дома си в Тексас след продължителна борба с деменцията. "Благодарни сме, че тя вече не страда. Тя беше най-добрата, най-великата майка. Имахме огромен късмет с нея“, казва той, цитиран от TMZ.
Даян Хоулчек и Чък Норис се запознават като ученици в гимназия в Торънс, щата Калифорния, в края на 50-те години на миналия век. Двамата сключват брак през 1958 г., когато той е на 18, а тя – на 17 години.
От брака им се раждат двама синове – Майк Норис и по-малкият му брат Ерик Норис, бивш състезател в американската автомобилна серия НАСКАР.
По време на брака си с Даян Чък Норис има извънбрачна връзка, от която в началото на 60-те години се ражда дъщеря, докато той служи във Военновъздушните сили на САЩ. Въпреки това Даян остава до него по време на стремителния му възход като шампион по бойни изкуства и екшън звезда през 70-те и 80-те години.
Двамата се разделят през 1988 г., а разводът им е финализиран година по-късно.
