|Човек на Слави Трифонов празнува днес
Роден е на 9 януари 1972 година в Бургас. Баща му Ваньо Вълчев е журналист и режисьор, известен като текстописец на песни ("Телефонна любов“, "Огън от любов“, "Тази вечна любов“ и други). Завършва Френската гимназия в родния си град. Именно той е авторът на емблематичната песен на Слави Трифонов "Френската гимназия“.
Висшето образование на Ивайло е Българска филология в Софийския университет. Когато е във втори курс, участва в конкурс за сценаристи и започва работа в телевизионното предаване "Ку-ку“. Тогава работата му става приоритет и той оставя ученето на втори план, в резултат на което отлага държавните изпити за по-късен етап. От 1992 г. е сценарист на телевизионните предавания "Ку-ку“, "Каналето“, "Хъшове“, "Шоуто на Слави“, "Файв старс“, "Сървайвър“, "Мюзик айдъл“, "Пей с мен“, "Lord of the Chefs“, "Младост 5“, "Гласът на България“ и др. Ивайло Вълчев, като отговорен редактор, е част от екипа, издавал вестник "Ку-ку“. Автор и съавтор в създаването на различни телевизионни и радио-реклами и рекламни кампании.
Ивайло Вълчев е основен текстописец и автор на повечето текстове на песните на Слави Трифонов и "Ку-ку бенд“. Той е само на 22 години, когато написва текста за "Гергьовден“ заедно с други песни в албума "Рома ТВ“ през 1994 г. Автор е на текстове също за албумите "Девети трагичен“, "Едно ферари с цвят червен“, "Вавилон“, "Няма "Не искам"...“, "Часът на бенда“, "Новите варвари“.
Автор е на текстове за песни на множество други български певци и групи, както и на сценарии и песни за театрални постановки. Има две дъщери. Съпругата му е художник.
Избран е за народен представител в XLV народно събрание и XLVI народно събрание от листата на "Има такъв народ“. Вълчев е избран за народен представител и в XLVII народно събрание, но подава заявление пред ЦИК за отказ от депутатското му място. През 2023 г. е кандидат за кмет на София, издигнат от "Има такъв народ“.
