Четиризначка роди петзнаци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:34
На 3 юни в Ел Пасо, Тексас, 36-годишната медицинска консултантка Тереза Троя посрещна три дъщери и двама синове – заченати напълно естествено. За нея невероятното събитие е истински дар от покойната ѝ майка Лили, която също е била бременна с петзнаци, но губи едното дете.

"Мама направи така, че това да се случи“, споделя Тереза.

Според д-р Рейчъл Морис, професор по фетална медицина в Медицинския център на Университета на Мисисипи, появата на петзнаци се случва приблизително веднъж на 60 милиона раждания.

Тереза, която е самотна майка, признава, че първоначално е била ужасена, когато е разбрала новината. В главата ѝ прелетели безброй въпроси: "Как ще нахраня всичките пет? Как ще им сменям пелените? Как ще имам време за всяко дете?“

"Помня как звъннах на най-добрата си приятелка и повтарях "Боже мой, Боже мой, Боже мой“. Страхувах се да произнеса думите на глас, защото това означаваше да приема реалността, а част от мен мислеше: ‘Няма начин да се справя сама’“, казва Тереза.

Бебетата Кайла, Джоузеф, Джаксън, Вивиана и Изабела се появили на бял свят чрез цезарово сечение в Медицинския център "Лас Палмас“ – сцена, която Тереза описва като "извадена направо от сериала "Анатомията на Грей“.

Тъй като са родени едва в 28-ма гестационна седмица, раждането е било изключително рисково. Най-малкото бебе тежало едва 560 грама, а най-голямото – около 1,1 кг. Въпреки това Тереза си спомня процеса като спокоен и добре организиран.

"Всичко беше толкова добре подготвено и репетирано. Много се притеснявах, че няма да мога да изключа професионалния си "медицински мозък“ и да бъда просто пациент, но успях и дори се насладих на момента“, разказва тя пред Today.com.

Днес четири от бебетата са вече вкъщи. Последното скоро ще се присъединят към тях, но всички наддават добре на тегло.

На въпроса как би описала живота си в момента, Тереза се усмихва: "Лудница!“

Тя вече започва да различава "различните плачове и характери“ на всяко от децата. Още на 11-седмична възраст петзнаците протягат ръце едни към други. "Знам, че хората ще кажат, че е просто рефлекс, но за мен е повече от това. Когато се докосват, спират да плачат“, споделя тя.

Като дете Тереза също е израснала в голямо семейство – заедно с тримата си братя, с които са четиризнаци. Родителите ѝ винаги се стараели всяко дете да се чувства специално. Освен общия рожден ден, всяко от тях имало и свой "имен ден“, отбелязван само за него.

"Странно е – израснах като четиризнак, а сега съм от другата страна като майка на петзнаци. Чувството е нереално“, признава тя, пише Ladyzone.


Статистика: