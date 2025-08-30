ЗАРЕЖДАНЕ...
Честито на Виктория Петрова!
Дълги години е кореспондент на Радио Варна от София. Започва в ТВ Европа, след това в TV7, където работи като репортер на съботно-неделните новини и водеща осем години. През 2007 г. се присъединява към екипа на bTV, където в началото е репортер, а по-късно става водеща на bTV Новините.
Виктория Петрова става изключително популярна като репортер, записал и огласил компрометиращия разговор между министрите Пламен Орешарски и Даниел Вълчев по време на учителската стачка. През 2015 г. Академията за мода я отличава с приза за най-стилни и успешни българи "БГ модна икона“.
Честит 47-и рожден ден!
