Честито на Виктория Петрова!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:17
©
Виктория Петрова е родена на 30 август 1978 г. във Варна. Средното си образование завършва в Пета езикова гимназия "Йоан Екзарх“ във Варна. Защитава магистърска степен по философия и история и журналистика в Софийския университет. Завършва право във Великотърновския университет.

Дълги години е кореспондент на Радио Варна от София. Започва в ТВ Европа, след това в TV7, където работи като репортер на съботно-неделните новини и водеща осем години. През 2007 г. се присъединява към екипа на bTV, където в началото е репортер, а по-късно става водеща на bTV Новините.

Виктория Петрова става изключително популярна като репортер, записал и огласил компрометиращия разговор между министрите Пламен Орешарски и Даниел Вълчев по време на учителската стачка. През 2015 г. Академията за мода я отличава с приза за най-стилни и успешни българи "БГ модна икона“.

Честит 47-и рожден ден!


