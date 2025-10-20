Честито на Виктор Калев!

© Днес рожден ден празнува един от най-обичаните български актьори - Виктор Калев. С уникалния си талант да предизвиква усмивки и сълзи едновременно, той се утвърди като едно от най-ярките имена в родното театрално и телевизионно изкуство.



Виктор Калев е роден в Златоград на днешния 20 октомври, но през 1969 година и още като дете показва артистичен талант и чувство за хумор. Завършва актьорско майсторство във НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, след което започва кариерата си в театъра.



Широката публика го обиква благодарение на участията му в телевизионните предавания "Каналето“ и "Шоуто на Слави“, където създава редица култови образи и реплики, останали в златния фонд на българската телевизия.