|Честито на Виктор Калев!
Виктор Калев е роден в Златоград на днешния 20 октомври, но през 1969 година и още като дете показва артистичен талант и чувство за хумор. Завършва актьорско майсторство във НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“, след което започва кариерата си в театъра.
Широката публика го обиква благодарение на участията му в телевизионните предавания "Каналето“ и "Шоуто на Слави“, където създава редица култови образи и реплики, останали в златния фонд на българската телевизия.
