ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Честито на Васко Василев!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14Коментари (0)3302
©
Васко Василев празнува рожден ден днес. Световноизвестният цигулар е роден на 14 октомври 1970 г. в София. 

Още от петгодишен Васко Василев има изпълнения пред публика. На  седемгодишна възраст свири като солист на Българския камерен оркестър в зала "България", под диригентството на Дина Шнайдерман, а две години по-късно записва със Софийската филхармония и главния ѝ диригент Константин Илиев първата си дългосвиреща плоча.

На десет години получава Правителствена стипендия и заминава за Москва, където е приет в Централното музикално училище към Московската консерватория (за даровити деца), след което Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) в град Пловдив. В този период от седем години печели Международните конкурси "Жак Тибо“ в Париж, "Карл Флеш“ в Лондон и "Паганини“ в Италия. 

През 1994 г. става най-младият концертмайстор на оркестъра към Кралската опера – Лондон, с който редовно свири и като солист. Изпълнява както класически произведения, така и музика с по-модерно звучене. Свири еднакво добре както на класическа цигулка, така и на цигулка, чийто звук се обогатява и усилва с помощта на електронни средства. Свирил е на концерти в 40 страни. Преподавател е в Лондон и Валенсия. Свирил е със световноизвестни изпълнители като Лили Иванова, Майкъл Джаксън, Мадона, Стинг, Пласидо Доминго и други. Свири с цигулка "Амати“, от която в света съществуват само десет екземпляра, на възраст около 305 г.

През 2011 година става съдия в журито на българския X Factor.

През октомври 2016 г. е удостоен с орден "Св. св. Кирил и Методий“ I степен. При удостояването си Василев заявява: "Аз имам и други награди, но за мене наградата "Кирил и Методий“ – все пак това е българска награда, е най-хубавата“.

Честит 50-ти рожден ден на прекрасния Васко Василев!


Още по темата: общо новини по темата: 1748
14.10.2025 Отнета книжка? Коцето пак подкара поршето
14.10.2025 И Благо Джизъса си клъцна носа
14.10.2025 Официално тя потвърди за новата си любов
14.10.2025 Ергенът с най-кратко тв участие е арестуван за насилие? Душил приятелката
си
14.10.2025 Меган и Хари в топ среща с не кого да е
14.10.2025 Той е на 61, а тя на 32, но нещата става по-сериозни
предишна страница [ 1/292 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Деян Донков заживя в Пловдив с новата доста по-млада любима
13:07 / 14.10.2025
Петър Дилов: Над 20 милиона японци започват деня си с българско к...
10:04 / 14.10.2025
Зуека: Моята свобода е в личния ми избор
09:40 / 14.10.2025
Честито на най-неприятния образ от "Откраднат живот"
22:22 / 13.10.2025
MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
16:59 / 13.10.2025
До 50 грама ракия на ден и то със салата
10:51 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: