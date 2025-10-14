ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на Васко Василев!
Още от петгодишен Васко Василев има изпълнения пред публика. На седемгодишна възраст свири като солист на Българския камерен оркестър в зала "България", под диригентството на Дина Шнайдерман, а две години по-късно записва със Софийската филхармония и главния ѝ диригент Константин Илиев първата си дългосвиреща плоча.
На десет години получава Правителствена стипендия и заминава за Москва, където е приет в Централното музикално училище към Московската консерватория (за даровити деца), след което Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) в град Пловдив. В този период от седем години печели Международните конкурси "Жак Тибо“ в Париж, "Карл Флеш“ в Лондон и "Паганини“ в Италия.
През 1994 г. става най-младият концертмайстор на оркестъра към Кралската опера – Лондон, с който редовно свири и като солист. Изпълнява както класически произведения, така и музика с по-модерно звучене. Свири еднакво добре както на класическа цигулка, така и на цигулка, чийто звук се обогатява и усилва с помощта на електронни средства. Свирил е на концерти в 40 страни. Преподавател е в Лондон и Валенсия. Свирил е със световноизвестни изпълнители като Лили Иванова, Майкъл Джаксън, Мадона, Стинг, Пласидо Доминго и други. Свири с цигулка "Амати“, от която в света съществуват само десет екземпляра, на възраст около 305 г.
През 2011 година става съдия в журито на българския X Factor.
През октомври 2016 г. е удостоен с орден "Св. св. Кирил и Методий“ I степен. При удостояването си Василев заявява: "Аз имам и други награди, но за мене наградата "Кирил и Методий“ – все пак това е българска награда, е най-хубавата“.
Честит 50-ти рожден ден на прекрасния Васко Василев!
