Честито на Свилен Ноев!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:25
©
Свилен Ноев е роден на 22 септември в Габрово. Познат е като фронтмен на група "Остава". Групата се ражда през 1990-1991 г. в студентското общежитие в квартал Сирмани в Габрово, а основателите на групата са студенти във ВМЕИ (днес Технически университет Габрово).

Заедно с Георги Георгиев -  китара и вокал, Боян Петков -  бас китара, Даниел Иванов - барабани и Александер Марбург - китара, създават една от най-успешните български рок банди, припознавайки се в инди рок стилистиката.

Какво сподели вчера Ноев пред Мариян Станков – Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите“ можете да си припомните тук.


