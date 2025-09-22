Честито на Свилен Ноев!

© Свилен Ноев е роден на 22 септември в Габрово. Познат е като фронтмен на група "Остава". Групата се ражда през 1990-1991 г. в студентското общежитие в квартал Сирмани в Габрово, а основателите на групата са студенти във ВМЕИ (днес Технически университет Габрово).



Заедно с Георги Георгиев - китара и вокал, Боян Петков - бас китара, Даниел Иванов - барабани и Александер Марбург - китара, създават една от най-успешните български рок банди, припознавайки се в инди рок стилистиката.



Какво сподели вчера Ноев пред Мариян Станков – Мон Дьо в подкаста "Храмът на историите“ можете да си припомните тук.