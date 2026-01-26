ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито на Светльо Витков!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:28
Светослав Емилов Витков, още известен като Светльо Витков или Светльо от "Хиподил“, e вокалист на групите "Хиподил“ (1988 – 2006) и Светльо & The Legends (2007-текущ), основани респективно през 1988 г. и 2007 г.

Роден е на 26 януари 1971 г. в София и е второто дете в семейството на Емил Витков и Надежда Кукова-Виткова. Има брат Николай. Завършва Софийската математическа гимназия и "Икономика“ в УНСС.

В телевизионно интервю по БНТ през 2011 г. Светослав Витков заявява, че би се кандидатирал за президент, по-късно потвърждава това свое намерение пред вестник "Стандарт“:

"Аз искам да бъда държавен глава, първо – защото държа на държавата, и второ – имам хубава глава.“

Инициативен комитет издига Светослав Витков за кандидат-президент на Република България на 17 септември 2011 г.; той подава документи за регистрация в ЦИК. Кандидат за негов вицепрезидент е Венцислав Мицов. 

През март 2013 г. той създава Политическа партия "Глас народен“ която участва в предсрочните парламентарни избори проведени през май 2013 г. и през месец октомври 2014 г. Партията успява да мине границата от 1% и двата пъти. На първите избори тя е на 8-о място по събрани гласове, а на вторите – на 10-о. ПП "Глас народен“ участва в изборите за Европейски парламент през май 2014 г.

На президентските избори през 2016 г. Светослав Витков се кандидатира за президент в двойка с Иван Велков. Двойката е издигната от инициативен комитет, представляван от Светла Бригова Аспарухова и Зарица Динкова, но е заличена от ЦИК. 

През 2022 г., по време на словестен конфликт с Димитър Митев от "Българска социалдемокрация – Евролевица“ в предаването "Панорама“, Витков споделя, че е антикомунист.

Светослав Витков става вокалист на група "Хиподил“ през 1993 г. (до 2006 г.) и пише всички текстове на песните в албумите на групата. Води предаването "Пей с мен“, заедно с Камен Воденичаров, по "Нова телевизия“ (2008) [5]. А през 2007 г. създава групата Svetlio & The Legends.

По време на годините си с "Хиподил“ групата издава пет албума, а със "Светльо & The Legends“ издава Bulgarno (2007) и IBAN (2011). През 2019 г. с Кольо Гилъна и Ерол Ибрахимов сформират супергрупата "ЕКС“.

Занимава се с карате от 1985 г. и тренира бокс в 7-и клас . Има черен колан (четвърти дан, сенсей – учител), а от 1994 г. е карате-инструктор на деца и възрастни.


