|Честито на Слави Трифонов!
Слави Трифонов e български певец, музикант, телевизионен водещ, шоумен, продуцент и политик - председател на партия "Има такъв народ", на която е учредител.
Името му се свързва най-често с телевизионните предаванията "Ку-ку“, "Каналето“, "Хъшове“, "Шоуто на Слави“, "Вечерното шоу на Слави Трифонов“, също с музикалната група "Ку-Ку бенд“, собствената му телевизия "7/8“ и политическата партия "Има такъв народ“.
Завършва Музикалната гимназия с виола, а по-късно и Българска държавна консерватория.
Заедно с Петър Курумбашев и Любен Дилов-син Слави Трифонов е първият продуцент на частна продукция в Българската национална телевизия.
Като певец от 1993 година заедно с групата си Ку-Ку бенд по време на цялата си кариера в телевизионния бизнес в страната издава 22 албума и има над 300 песни. Прави множество турнета из цялата страна, както и едно турне в САЩ и Канада.
След участието на екипа на предаването "Каналето“ в протестите срещу правителството на Жан Виденов през 1997 година, дълги години Слави Трифонов изразява своята гражданска позиция относно актуални въпроси в страната чрез ефира на предаването "Шоуто на Слави“.
През 2015 година става председател на Инициативен комитет за организирането на референдум за промяна на политическата система с шест въпроса. В последното телевизионно предаване на "Шоуто на Слави“ на 31 юли 2019 година Трифонов обявява политическия си проект "Няма такава държава“, чиято цел е да превърне предложенията от инициирания от него и сценаристите му референдум през 2016 година.
