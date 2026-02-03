ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Честито на Мартин Карбовски
Името му се свързва най-вече с телевизионните предавания "Отечествен фронт“ и "Предаването на Карбовски“, както и с политическите му анализи и коментари във вестник "Стандарт“ и статиите му в списание "Егоист“.
През 1998 година Карбовски стартира двучасово предаване, "Радио пирати“, в ефира на "Дарик радио" на Радосвет Радев. Там е и продуцент, и водещ на развлекателните предавания – "България следобед“ и "Нощна линия“. По-късно заема позицията заместник-програмен директор и започва да води неделното публицистично предаване "Пропаганда“. След почти 10 години в ефира на "Дарик", Карбовски прекратява радиопроектите си заради телевизията.
Телевизионната кариера на Карбовски започва с предаването "Каналето“ по БНТ, където той работи като сценарист и репортер заедно с Ангел Константинов – Аци. По-късно сам създава своя авторска рубрика – "За мишките и хората“ като част от уикенд програмата на БНТ – "Чай“ с Драго Драганов.
През 2002 г. Карбовски започва да сътрудничи на Кеворк Кеворкян в предаването "Всяка неделя“ по националната телевизия, където прави своите "Обичайни репортажи“ и "Субективно“, като по-късно е поканен да стане съводещ на Кеворкян.
През 2006 г. журналистът стартира свой собствен телевизионен проект по Нова телевизия – "Отечествен фронт“, продуциран от "Телеман“.
През 2010 г. Карбовски стартира и собствено публицистично – актуално, социално и политическо токшоу – "Директно Карбовски“ в Нова телевизия.
В началото на 2013 г. Карбовски се мести в TV7, където в типичната му стилистика продължава да излъчва документалната поредица "Фронтова линия“ и актуалното токшоу "Предаването на Карбовски“. През 2016 г. се премества в bTV, където води "Карбовски: Втори план“.
Честит 56-и рожден ден!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3232
|предишна страница [ 1/539 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
DARA: Взех решение за "Евровизия"
18:55 / 02.02.2026
Пътешественик: Столицата на Колумбия няма нищо общо с представата...
08:12 / 03.02.2026
Едно от най-емблематичните заглавия на XXI век се завръща на голе...
16:19 / 02.02.2026
Dara иска да се откаже от "Евровизия"
12:48 / 02.02.2026
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
11:01 / 01.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS