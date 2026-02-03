Честито на Мартин Карбовски

© Мартин Кирилов Богданов, по-известен под псевдонима Мартин Карбовски, е български журналист, радио- и телевизионен водещ, писател и поет. Роден е на 3 февруари 1970 година в София.



Името му се свързва най-вече с телевизионните предавания "Отечествен фронт“ и "Предаването на Карбовски“, както и с политическите му анализи и коментари във вестник "Стандарт“ и статиите му в списание "Егоист“.



През 1998 година Карбовски стартира двучасово предаване, "Радио пирати“, в ефира на "Дарик радио" на Радосвет Радев. Там е и продуцент, и водещ на развлекателните предавания – "България следобед“ и "Нощна линия“. По-късно заема позицията заместник-програмен директор и започва да води неделното публицистично предаване "Пропаганда“. След почти 10 години в ефира на "Дарик", Карбовски прекратява радиопроектите си заради телевизията.



Телевизионната кариера на Карбовски започва с предаването "Каналето“ по БНТ, където той работи като сценарист и репортер заедно с Ангел Константинов – Аци. По-късно сам създава своя авторска рубрика – "За мишките и хората“ като част от уикенд програмата на БНТ – "Чай“ с Драго Драганов.



През 2002 г. Карбовски започва да сътрудничи на Кеворк Кеворкян в предаването "Всяка неделя“ по националната телевизия, където прави своите "Обичайни репортажи“ и "Субективно“, като по-късно е поканен да стане съводещ на Кеворкян.



През 2006 г. журналистът стартира свой собствен телевизионен проект по Нова телевизия – "Отечествен фронт“, продуциран от "Телеман“.



През 2010 г. Карбовски стартира и собствено публицистично – актуално, социално и политическо токшоу – "Директно Карбовски“ в Нова телевизия.



В началото на 2013 г. Карбовски се мести в TV7, където в типичната му стилистика продължава да излъчва документалната поредица "Фронтова линия“ и актуалното токшоу "Предаването на Карбовски“. През 2016 г. се премества в bTV, където води "Карбовски: Втори план“.



