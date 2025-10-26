ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито на Любо Киров
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:35
©
Любомир Киров, по-известен по-известен като Любо Киров, е български поп и рок изпълнител, музикален продуцент, инструменталист, художник, автор на много хитове в поп музиката и десетки текстове за песни. Роден е на днешния ден - 26 октомври.

От малък се научава да свири на пиано и барабани. Завършва Националната художествена академия с магистърска степен. Известно време е барабанист на дуум метъл групата Mortal Remains. По-късно става част от групата "Mr. White“, с които записва сингъла "Нещо смешно“.

С група "Те“

В периода 2000 – 2007 година с група "Те“ създава два албума – "Местоимения“ и "Различен“, съдържащи хитове като: "Има ли цветя“, "Ще те намеря“, "Искам“, "All Right“, "Различен“ и много други, заставали на първи позиции седмици наред по това време в радио и телевизионния ефир.

Група "Те“ е носител на Първа награда на Международния медиен фестивал "Албена“ в раздел "Концерти“ за реализацията на "TE Unplugged“ DVD. През същия период заедно с "Те“ Любо Киров участва в големи музикални събития като концертите на "Симпли Ред“, Incognito, Al McKay's Earth Wind And Fire Experience, "Симпъл Майндс“. Групата взима участие в различни инициативи и кампании като "Спортът срещу дрогата“, "България в ЕС“ в Брюксел и др.

Самостоятелна кариера

През пролетта на 2007 г. Любо стартира соловата си кариера. Първият самостоятелен сингъл на Любо – "Отново вярвам“ печели престижния конкурс на БНР "Златна пролет“. През 2010 година излиза и първият самостоятелен албум – "Любо 2010“, който съдържа много хитове като: "Mога“, "Говори ми на ти“, "Аз и ти“, "На края на света“, "Забранена любов“ към едноименния сериал на "Нова телевизия“, Tonight с италианската певица Алесия д’Андреа и др.

Три от песните от албума на Любо – "Говори ми на ти“, "Отново вярвам“ и Tonight са излъчени в класацията на MTV – Europe’s World Chart Express.

Следват самостоятелните албуми "Знам“ (2017) и "Както преди“ (2018), които получават златен и платинен статус за българска музика по продажби.

Печели редица награди, сред които три за изпълнител на годината (през 2012, 2014 и 2018 г.), за най-добра песен през 2007 и 2020 г., за най-добър албум за 2017 г. и др.

Негови песни и текстове присъстват в учебниците по музика.

През 2024 година има поредица от концерти в Плевен, Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Велико Търново, която завършва на 28 ноември в най-голямата софийска концертна зала "Арена 8888 София“.

Телевизия

Член е на журито в "X Factor“ по време на втори (2013), трети (2014-15) и пети сезон (2017).

През 2014 г. журира в "Големите надежди“.

През 2021 г. и 2022 г. е треньор в осмия и деветия сезон на "Гласът на България“.

През 2024 и 2025 г. е част от журито на дванадесетия и тринадесетия сезон на "Като две капки вода“.

Автобиографична книга

На 26 октомври 2022 г. Любо Киров издава автобиографичната книга "Всичко е имало смисъл“. Книгата е обявена на 50-годишния юбилей на музиканта като Любо Киров, е български поп и рок изпълнител, музикален продуцент, инструменталист, художник, автор на много хитове в поп музиката и десетки текстове за песни.


