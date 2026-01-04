Честито на Христо Шопов!

© Христо Шопов е роден на 4 януари 1964 г. в София. Той произлиза от семейство на артисти. Баща му Наум Шопов, е известен актьор, а неговите майка и сестра – Невена Симеонова и Лиза Шопова, а също така и баба, са актриси. Дядо му е основател на театъра в Стара Загора.



През 1987 г. Христо Шопов получава висшето си образование във ВИТИЗ "Кръстю Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“. Участва в номинирания за три награди "Оскар“ филм "Страстите Христови“ на Мел Гибсън, в ролята на Пилат Понтийски. Известни български филми, в които участва са "Вчера“, "Любовното лято на един льохман“, "Индиански игри“ и "Маргарит и Маргарита“. "Трафик“, "Славата на България“, "Следвай ме“.



Печели награда за най-добър актъор за ролята си на доктор Филип Богатев в Love.net на Филмовия фестивал на Югоизточна Европа. Най-добър актъор за ролята на Пилат Понтийски в "Страстите Христови“ на Филмовия фестивал в (Иркутск, Русия, 2004). Известен е с театралните си роли "Не е за телефон“ "Верига от думи“, "Всяка година по същото време“, "Всичко или нищо“, "Човекът от Земята“, "Скок в леглото“, "Котаракът“ и други.



Има дъщеря – Невена от първия си брак и син – Наум, който също е актьр, от втория си брак.



Честит 62-ри рожден ден!