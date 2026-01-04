ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Честито на Христо Шопов!
През 1987 г. Христо Шопов получава висшето си образование във ВИТИЗ "Кръстю Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“. Участва в номинирания за три награди "Оскар“ филм "Страстите Христови“ на Мел Гибсън, в ролята на Пилат Понтийски. Известни български филми, в които участва са "Вчера“, "Любовното лято на един льохман“, "Индиански игри“ и "Маргарит и Маргарита“. "Трафик“, "Славата на България“, "Следвай ме“.
Печели награда за най-добър актъор за ролята си на доктор Филип Богатев в Love.net на Филмовия фестивал на Югоизточна Европа. Най-добър актъор за ролята на Пилат Понтийски в "Страстите Христови“ на Филмовия фестивал в (Иркутск, Русия, 2004). Известен е с театралните си роли "Не е за телефон“ "Верига от думи“, "Всяка година по същото време“, "Всичко или нищо“, "Човекът от Земята“, "Скок в леглото“, "Котаракът“ и други.
Има дъщеря – Невена от първия си брак и син – Наум, който също е актьр, от втория си брак.
Честит 62-ри рожден ден!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2850
|предишна страница [ 1/475 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Млада художничка превърна жълтите стотинки в красиво изкуство
10:02 / 04.01.2026
Христо Мутафчиев: 2025 беше годината, в която всичко се обърка за...
19:36 / 03.01.2026
Деси Стоянова: "Преди обед" ми даде много, но за мен това е вече ...
18:25 / 03.01.2026
Златимир Йочев: Разделям се със сутрешния блок на bTV
13:51 / 03.01.2026
Защо не бива да слагаме горещи тигани, тенджери и части от еър фр...
17:06 / 02.01.2026
Доста известна и жена на още по-известен поема "Преди обед"?
17:35 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS