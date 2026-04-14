На днешния 14 април рожден ден празнува популярната българска актриса и сценаристка, съпруга на Евтим Милошев, както и бивша половинка на популярния български актьор и телевизионен водещ Димитър Рачков - Христина Апостолова. Тя е майка на сина на Рачков, който носи същите имена като на баща си - Димитър Рачков.

Известна е с участията си във филмите "Откраднат живот","Дървото на живота", "Столичани в повече" и други, била е водеща и продуцент на "Сървайвър".

Амбициозната дама упорито крие годините си от суета и информация за годината, в която е родена, трудно може да бъде открита. Тя е една от най-красивите студентки в НАТФИЗ, където е приета от първия път и досега привлича погледите с елегантната си фигура.

Нормално е да се страхува от старостта, предвид славата й на неустоима чаровница. Родителите й искали да учи в Класическата гимназия и после да продължи с право или филология, но Христина избира Хореографското училище. На танци я записва баба й, която вижда нейната артистичност.