Днес рожден ден празнува Филип Киркоров. Известният руски певец е роден на 30 април 1967 г. в град Варна, в артистичното семейството на Бедрос Киркоров – български певец от арменски произход и руската му съпруга.

Семейството още в детството му се мести в СССР, в столицата Москва. От петгодишна възраст пътува с родителите си на гастроли. Счита се, че за първи път излиза на сцената, когато е на 5 години.

Киркоров завършва московското училище 413 със златен медал, след което се опитва да влезе в Театралния институт, но не издържа изпитите. Възпитаник е на московското Държавно музикално училище "Гнесини“ (1984 – 1988), отдел музикална комедия, завършва с червена диплома за отличен успех.

Филип Киркоров се жени за легендарната руска певица Алла Пугачова, с която през 2005 г. се развежда.

През 2011 г. се ражда дъщеря му Алла-Виктория. През 2012 г. се ражда синът му Мартин.