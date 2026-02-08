ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Честито на Едуард Ераносян
Едуард Ераносян е роден на 8 февруари 1961г. в град Пловдив. В кариерата си той записва 305 мача за “черно-белите" и отбелязва 140 гола. В България Едуард Ераносян играе единствено за любимия си клуб, като освен това се е състезавал в Аполон (Каламария, Гърция), Витория (Сетубал, Португалия), Лейшоеш (Матосиньос, Португалия) и Боавища (Порто, Португалия).
Носител е на Купата на Съветската армия с Локомотив (1983), носител на Купата на Португалия с Боавища (1992).
През 1984 година става голмайстор на "А" група с 19 попадения. Ераносян има 10 мача за "А" националния ни отбор, а в младежката и юношеските гарнитури на страната записва общо 44 двубоя с 11 гола.
Остава завинаги в клубната история на родния си тим, печелейки като треньор първата шампионска титла (2004), а впоследствие и Суперкупата на България (2004) – моменти, които си остават незабравими за всички "черно-бели“ фенове.
Екипът на ФОКУС пожелава на г-н Ераносян крепко здраве и много успехи в личен и професионален план!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Христо Стоичков вдига голям купон днес, има страхотен повод
08:39 / 08.02.2026
Любимецът на България днес стана на 54
18:49 / 07.02.2026
Владо Карамазов с гневен пост: Не би ми хрумнало да се занимавам ...
16:22 / 06.02.2026
Румънец откри най-дългата змия, регистрирана до момента
15:14 / 06.02.2026
Владимир Зомбори: Изкуството отваря теми, които са табу за общест...
12:46 / 06.02.2026
Шокираща новина за метъл феновете: Twisted Sister отменят световн...
09:00 / 06.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Какви са таксите за теглене в брой от банкомат след приемане на еврото?
14:24 / 06.02.2026
Калушев построил 4 къщи в джунглата до карибското крайбрежие
15:57 / 06.02.2026
Черна вест: Мая загуби битката с рака
16:15 / 07.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS