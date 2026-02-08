Честито на Едуард Ераносян

© Легендата на Локомотив (Пловдив) Едуард Ераносян празнува днес рожден ден! Бившият футболист и треньор на "черно-белите“ навършва 65 години! Днес кръгъл юбилей от 60 години навършва и Христо Стоичков!



Едуард Ераносян е роден на 8 февруари 1961г. в град Пловдив. В кариерата си той записва 305 мача за “черно-белите" и отбелязва 140 гола. В България Едуард Ераносян играе единствено за любимия си клуб, като освен това се е състезавал в Аполон (Каламария, Гърция), Витория (Сетубал, Португалия), Лейшоеш (Матосиньос, Португалия) и Боавища (Порто, Португалия).



Носител е на Купата на Съветската армия с Локомотив (1983), носител на Купата на Португалия с Боавища (1992).



През 1984 година става голмайстор на "А" група с 19 попадения. Ераносян има 10 мача за "А" националния ни отбор, а в младежката и юношеските гарнитури на страната записва общо 44 двубоя с 11 гола.



Остава завинаги в клубната история на родния си тим, печелейки като треньор първата шампионска титла (2004), а впоследствие и Суперкупата на България (2004) – моменти, които си остават незабравими за всички "черно-бели“ фенове.



Екипът на ФОКУС пожелава на г-н Ераносян крепко здраве и много успехи в личен и професионален план!