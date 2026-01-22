ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Честито на Драго Чая!
От малък има влечение към цирка и българската поп музика, в резултат на което записва три албума в по-зрелите си години и създава виртуален музей на българското цирково изкуство. Дълги години е приятел с Лили Иванова и записва дуетна песен с нея.
Драгомир Драганов е роден на 22 януари 1971 г. в София. Завършва 95 СОУ "Проф. Иван Шишманов“ в София, а по-късно учи и в Софийския университет, специалност "Предучилищна педагогика“.
От 1992 г. работи в Българската национална телевизия. Заедно с колегата си Георги Крумов основава предаването "Частен случай“, в което Драганов е репортер.
От 2000 г. е водещ на предаването "Чай“. След като през 2007 г. предаването е свалено от ефир, Драганов става водещ на българската Евровизия, а по-късно – и на нощния блок "Полет над нощта“. През 2012 г. умира режисьорът на предаването Хачо Бояджиев, малко след това е спряно от ефир.
От 2010 г. Драгомир Драганов е директор на "Софийски цирк на сцена“ в читалище "Цар Борис III“. През 2015 г. основава първия виртуален музей за българско цирково изкуство, наречен Bgcircus.
От септември 2019 г. до 3 октомври 2021 г. е водещ на "БНТ на 60“ – проект, който е посветен на 60-годишнината на Българската национална телевизия. От април до май 2020 година заедно с Нора Шопова са лица на предаването "Питай БНТ“.
Участва в 1 епизод на музикалното предаване на Нова телевизия "Маскираният певец“ като гост-участник в ролята на Кукерът.
Честит 55-и рожден ден!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3089
|предишна страница [ 1/515 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Огромна изненада в "Като две капки вода"
15:02 / 22.01.2026
Група "Клас" се завръща след повече от 13 години отсъствие на Phi...
12:38 / 22.01.2026
Официално удвоиха стоте хиляди лева в "Стани богат"
10:30 / 22.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Икономичният режим на бойлера
23:21 / 21.01.2026
Съсобственикът на "Технополис" и "Практикер" днес става на 57, пъ...
16:50 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS