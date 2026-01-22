Честито на Драго Чая!

© Драгомир Драганов е телевизионен водещ, журналист, шоумен и певец, сред големите колекционери в България на плакати, афиши и рекламни листовки за българския цирк. Колекцията му наброява над 10 000 плаката и близо 5000 програми от представления на български и световни циркове.



От малък има влечение към цирка и българската поп музика, в резултат на което записва три албума в по-зрелите си години и създава виртуален музей на българското цирково изкуство. Дълги години е приятел с Лили Иванова и записва дуетна песен с нея.



Драгомир Драганов е роден на 22 януари 1971 г. в София. Завършва 95 СОУ "Проф. Иван Шишманов“ в София, а по-късно учи и в Софийския университет, специалност "Предучилищна педагогика“.



От 1992 г. работи в Българската национална телевизия. Заедно с колегата си Георги Крумов основава предаването "Частен случай“, в което Драганов е репортер.



От 2000 г. е водещ на предаването "Чай“. След като през 2007 г. предаването е свалено от ефир, Драганов става водещ на българската Евровизия, а по-късно – и на нощния блок "Полет над нощта“. През 2012 г. умира режисьорът на предаването Хачо Бояджиев, малко след това е спряно от ефир.



От 2010 г. Драгомир Драганов е директор на "Софийски цирк на сцена“ в читалище "Цар Борис III“. През 2015 г. основава първия виртуален музей за българско цирково изкуство, наречен Bgcircus.



От септември 2019 г. до 3 октомври 2021 г. е водещ на "БНТ на 60“ – проект, който е посветен на 60-годишнината на Българската национална телевизия. От април до май 2020 година заедно с Нора Шопова са лица на предаването "Питай БНТ“.



Участва в 1 епизод на музикалното предаване на Нова телевизия "Маскираният певец“ като гост-участник в ролята на Кукерът.



