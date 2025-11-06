ЗАРЕЖДАНЕ...
Честито на Дизела!
Известен е с многото си рекорди, сред които са изминаването на маршрута Ком - Емине за 4 дни 13 часа и 5 минути, второ място в скоростното изкачване на Айфеловата кула (8:12 м), изпреварването на Драгалевския лифт с 6 секунди, покоряване на петте най-високи върха в България за по-малко от 23 часа и други.
Участва заедно с Иван Сираков в екстремното българско състезание XCo Adventure Cup, като го печелят няколко пъти подред. Състезанието изисква набор от физически и психически умения от различни спортни дисциплини, за да се преодолеят изпитанията, сред които: плуване, скално катерене, спортно ориентиране, колоездене, стрелба с лък.
