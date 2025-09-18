ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито на Димитър Рачков!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:02Коментари (0)1116
©
Димитър Минков Рачков е български актьор и телевизионен водещ. Добива популярност покрай работата си в предаванията Господари на ефира, Като две капки вода, Пълна лудница и др.

Роден е на 18 септември 1972 г. в Бургас. Образование в ПГСАГ "Кольо Фичето“ в Бургас с паралелка геодезия. През 1995 г. завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Димитрина Гюрова и проф. Пламен Марков.

От 1996 до 1998 г. работи в Cливенския драматичен театър "Стефан Киров“. Работил е и във Варненския драматичен театър "Стоян Бъчваров“ и в Малък градски театър "Зад канала“. От 1998 г. до 2009 г. е в трупата на Народния театър "Иван Вазов“. От 2006 г. е част от театрална формация Мелпомена.

През 1999 г. прави своя филмов дебют в сериала "Големите игри“ за БНТ под режисурата на Иванка Гръбчева. Рачков е известен с филмовите роли, измежду които са Дочко Булгуров в "Патриархат“ на режисьора Дочо Боджаков през 2005 г., Лейтенант Николов в "Бунтът на L.“ на Киран Коларов през 2006 г., Иван Георгиев в "Пътят към Коста дел Маресме“ на режисьора Иван Ничев през 2014 г., Ангел Господинов в комедийния сериал "Полицаите от края на града“ на режисьорите Николай Илиев и Магърдич Халваджиян през 2018 г. и Киша в "Голата истина за група Жигули“ на режисьора Виктор Божинов през 2020 г.

Участва в новогодишните програми "Балканска кръчма“ и "Сребърни ята“ на режисьора Димитър Шарков. До 2004 г. участва в комедийното музикално предаване "Клуб НЛО“ за Канал 1 на Българска национална телевизия.

От 2004 г. е част от Глобал Вижън. Там той е поканен да води предаването за телевизионни гафове "Господари на ефира“ по Нова телевизия, където често си партнира с Васил Василев-Зуека. Води телевизионното шоу "Като две капки вода“ както от самото му начало до 2020 г. със Зуека, така и от 2022 г. в партньорство с Герасим Георгиев - Геро. Водещ е и на първия сезон на "Маскираният певец“ през 2019 г.

Той участва също в предаването "Пълна лудница“ от 2009 г. до 2013 г., където се превъплъщава в Жоро Бекъма, Лоби Михайлов (Борислав Михайлов), Ники Пънчев (Ники Кънчев) и самия себе си (с псевдонима Пачков) в "Шоуто на Пачков“, както и герои от "Сакъз“ (пародия на турския сериал Перла) – Рачкур и Шмъркан, където си партнира с Мария Игнатова.

Участва два пъти епизодично в "Откраднат живот“ в трети и девети сезон, играещ бащата на Коко.

През 2021 г. е водещ на "Забраненото шоу на Рачков“ по NOVA, между 2022 и 2023 г. - на "С Рачков всичко е възможно“, а от 2024 г. - на "Пееш или лъжеш“.

През юни 2023 г. участва в новия българския трагикомичен сериал "Всичко за сина ми“ на режисьора Павел Веснаков, който се излъчва от 5 януари до 30 март 2025 г. по БНТ 1.

Между 2000 – 2001 г. е глас зад кадър в документалната поредица "Векът на България“ по БНТ, замествайки Руси Чанев. През 2003 г. озвучава главния персонаж Кенай в анимационния филм на Дисни – "Братът на мечката“, записан в "Доли Медия Студио“. Това е единствената му изява в дублажа.

Честит 53-ти рожден ден!


