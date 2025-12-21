Честито на Бойко Кръстанов!

© Инстаграм Бойко Кръстанов е български театрален и филмов актьор и телевизионен водещ, който е известен с множество роли в театъра, киното и телевизията.



Той е роден на 21 декември 1987 г. в град София. През 2010 г. завършва НАТФИЗ Кръстьо Сарафов в класа на професор Здравко Митков.



Той е част от трупата на Малък градски театър "Зад канала“, където участва в пиесите "Заминавам“, "Смъртта и дявола“, "Рент“, "Любов и пари“, "Зимни приказки“ и много други.



През 2010 г. дебютът му в киното е трилъра "HDSP: Лов на дребни хищници“ на режисьора Цветодар Марков в ролята на Спейса.



Между 2010 и 2011 г. е известен с ролята си на Дани Касабов в българския сериал "Стъклен дом“, излъчван по bTV.



Между 2014 и 2016 г. участва в криминалния сериал "Под прикритие“ с ролята си на Ерол Метин.



През 2017 г. се превъплъщава в ролята на Мигача в музикалния филм "Революция Х“ на режисьора Димитър Гочев, който излиза на 11 май 2018 г.



Между 2019 и 2022 г. играе Деян в двата филма на романтичната комедия "Завръщане“ на режисьора Николай Илиев.



От 2020 до 2022 г. е известен с главната си роля на Михаил Георгиев-Гомес в комедийния сериал "Съни бийч“, който е излъчен по bTV.



От януари 2023 година е водещ на предаването "Това го знам“ по БНТ 1.



През 2020 година озвучава в аудиокнигата "Не казвай на мама“ на Николай Йорданов в Storytel, изпълнявайки ролята на Лука.



След това озвучава Шон във филма на Nickelodeon – "Рагтайм“, записан в студио "Про Филмс“. Това е единствената му изява в дублажа.



През 2014 г. получава награда "Аскеер“ за новоизгряваща звезда за ролята на Гичо във "Възвишение“, а през 2020 година е отличен с наградата "Андрей Баташов“.



Честит 38-и рожден ден!