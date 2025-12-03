ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Честито на Албена Денкова!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:26Коментари (0)852
©
Албена Петрова Денкова е българска състезателка по фигурно пързаляне при танцовите двойки. Нейният партньор е приятелят ѝ Максим Стависки. Двамата са първите българи, които печелят медал на световно първенство по фигурно пързаляне.

Родена е на 3 декември 1974 година в София. Албена започва кариерата си като гимнастичка, но по-късно, на 8-годишна възраст, преминава към пързалянето на лед. Нейният първи партньор на леда е Христо Николов. През 1996 Максим Стависки заема неговото място. До 2005 г. техен треньор е Алексей Горшков.

След световното първенство през 2005 Денкова и Стависки заминават да тренират в Делауеър, САЩ при Наталия Линичук и Генади Карпоносов.

По-малка сестра на Денкова е Ина Демирева, която също е състезателка по фигурно пързаляне. На Олимпийските игри в Торино през 2006 г. тя коментира състезанието на сестра си в българския "Евроспорт“.

На световното първенство в Калгари, 2006 г. Албена и Максим стават световни шампиони. Това е първият златен медал за България във фигурното пързаляне, а на световното първенство в Токио, 2007 г. Албена и Максим стават за втори път световни шампиони.

От октомври 2006 до декември 2009 г. е председател на Българската федерация по фигурно пързаляне. Даниел – синът на Албена и Максим, е роден на 30 януари 2011 г.

Честит 51-ви рожден ден!


Още по темата: общо новини по темата: 2441
03.12.2025 Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените барети
03.12.2025 Лили Иванова: Благодаря на Н.В. Цар Симеон II
03.12.2025 Тя е единствената жена, която спечели сърцето на Фреди Меркюри
03.12.2025 След смъртта на Ози Озбърн Шарън и Кели - неузнаваеми
03.12.2025 Моника Валериева излиза тайно от дома на бившия на скандална попфолк певица
03.12.2025 Компромисът, който Чарлз направи с Камила
предишна страница [ 1/407 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Край на "Завий надясно след 200 метра", огромно улеснение за шофь...
09:06 / 03.12.2025
Очакват ни 2 много силни магнитни бури
09:45 / 03.12.2025
Колекционер плати 30 млн. долара за яйце
22:21 / 02.12.2025
В Пловдив обявиха изключителна певица за "Добротворец на годината...
19:55 / 02.12.2025
Сватбата, която ги раздели и тя проля крокодилски сълзи
19:35 / 02.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха в най-желания коледен подарък за всички възрастови групи
10:10 / 01.12.2025
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
Най-лесният начин да се разпознае истинска евробанкнота е чрез метода "Пипни, разгледай и наклони"
09:19 / 01.12.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електрически тротинетки в Пловдив
Никулден 2025
Водни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: