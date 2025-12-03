Честито на Албена Денкова!

© Албена Петрова Денкова е българска състезателка по фигурно пързаляне при танцовите двойки. Нейният партньор е приятелят ѝ Максим Стависки. Двамата са първите българи, които печелят медал на световно първенство по фигурно пързаляне.



Родена е на 3 декември 1974 година в София. Албена започва кариерата си като гимнастичка, но по-късно, на 8-годишна възраст, преминава към пързалянето на лед. Нейният първи партньор на леда е Христо Николов. През 1996 Максим Стависки заема неговото място. До 2005 г. техен треньор е Алексей Горшков.



След световното първенство през 2005 Денкова и Стависки заминават да тренират в Делауеър, САЩ при Наталия Линичук и Генади Карпоносов.



По-малка сестра на Денкова е Ина Демирева, която също е състезателка по фигурно пързаляне. На Олимпийските игри в Торино през 2006 г. тя коментира състезанието на сестра си в българския "Евроспорт“.



На световното първенство в Калгари, 2006 г. Албена и Максим стават световни шампиони. Това е първият златен медал за България във фигурното пързаляне, а на световното първенство в Токио, 2007 г. Албена и Максим стават за втори път световни шампиони.



От октомври 2006 до декември 2009 г. е председател на Българската федерация по фигурно пързаляне. Даниел – синът на Албена и Максим, е роден на 30 януари 2011 г.



Честит 51-ви рожден ден!