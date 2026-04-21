Музикалните среди в България имат повод за празнуване – чаровната изпълнителка Румина стана майка за втори път. Щастливото събитие се е случило в ранните часове на деня, а новината бързо обиколи социалните мрежи и зарадва хилядите ѝ почитатели. Семейството вече се подготвя за изписването на малкия наследник.

Малкият Константин: Името носи специално послание

Новороденото момченце е с перфектни мерки – тежи 3.400 кг и е високо 52 см. Румина и нейният партньор са избрали името Константин. Любопитен детайл е, че изборът не е случаен – бебето е кръстено на майката на певицата.

Майката и бебето са в отлично здраве

Близки до изпълнителката споделят, че раждането е преминало успешно. Както Румина, така и малкият Константин се чувстват отлично и са под постоянните грижи на медицинския екип. Щастливата майка не крие вълнението си от факта, че семейството им вече е по-голямо и пълноценно.

През 2012 година Румина стана майка за първи път на момченце - Майкъл.