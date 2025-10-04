Честито, Ивайло Захариев!

© Ивайло Василев Захариев е български актьор станал е популярен с ролята си на доброто ченге в под прикритие Мартин в сериала на БНТ "Под прикритие“. Роден е на 4 октомври 1984 г. в София. Израства в ж.к. Дружба в семейството на Румянка и Васил Захариеви. Има по-голям брат – Александър.



През 2003 г. завършва 151-во СОУПИ, профил "Актьорство за драматичен театър“ в гр. София, а след това (през 2007) и "НАТФИЗ Кръстьо Сарафов“ със специалност Актьорско майсторство в класа на професор Атанас Атанасов. По време на обучението си участва в постановките "Обноски за маса“ (Том), "Да бъдеш Джейми Фостър“ (Леон), "Иванов“ (Иванов) и филмите "Добрите ученици“ (Люн) по разказа на Борис Виан, Режисьор Вито Бонев "София-Амстердам“ (Мъжа), както и други студентски продукции.



След завършването си става актьор на свободна практика, като участва в частни проекти и като гост-актьор в театрални трупи, снима се в реклами, телевизионни и кино продукции, а през март 2014 дебютира и като гост-водещ в предаването "Отблизо с Мария“ по БНТ. Широка популярност Ивайло Захариев придобива с главната роля в криминалния сериал "Под прикритие“ на БНТ.



Постановките, в които участва професионално, включват "Железният светилник“ на МДТ Велико Търново с режисьор Димитър Шарков (в ролята на Лазар), "Спасителят“ – частен проект на Театрална формация "Улична банда“ с режисьор Валентин Балабанов (в ролята на Спас), "Агенти“ по пиесата "Гленгари Глен Рос“ на Дейвид Мамет, продуцирана от ДТ "Васил Друмев“ Шумен с режисьор Владимир Пенев (в ролята на Рики Рома), няколко жестомимични проекта на театър "Мим-арт“ и други.



Дебютът му на голям екран е в ролята на Алекс във филма "Номер 1“, продуциран от БНТ с режисьор Атанас Христосков. През 2021 г. участва в третия сезон на "Маскираният певец“ като гост-участник в ролята на Рицарят.



Честит 41-ви рожден ден на талантливия Ивайло Захариев!