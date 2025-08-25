ЗАРЕЖДАНЕ...
Честито! Човек на Слави Трифонов празнува днес!
Евгени избира саксофона, защото този инструмент отговаря на темперамента му. Харесва му богатството и красотата на звука. (Саксофонът е създаден преди 200 години от белгийския майстор Адолф Сакс и винаги е бил символ на еротика, романтика и тайнственост в мелодията.)
Евгени е участвал в различни джаз и джаз-рок формации – "Фокус“, "Паралакс“ и др., а също и в Биг бенда на Анатоли Вапиров. През 1988 г. печели награда за "Най-добър млад джаз импровизатор“.
Като дете Евгени мечтае да стане пилот на самолет. Днес той претворява този стремеж в свое хоби. След като неговите приятели Стоян Георгиев и Диан Димов го обучават да пилотира, при всяка отдала се възможност Евгени избира дестинацията "летището край село Кайнарджа“, Силистренско, където се качва на летателна машина и се пренася в друго измерение. Йотов е лицензиран като частен пилот през 2007 г. и притежава лиценз PPL (Private pilot license). Може да пилотира едномоторни леки самолети, като най-често лети на Cessna – 172. В момента се обучава за професионален пилот и се очаква много скоро да придобие и професионалната квалификация ATPL (Air transport pilot license).
В свободното си време музикантът обича и да сглобява модели на самолети. Най-голямата му страст обаче си остава да "лети върху крилете“ на музиката. За нея казва, че е изцяло положителна емоция, макар да му отнема от времето за забавление.
Според Евгени търпение и упоритост са двете много важни качества, които трябва да притежава всеки млад музикант. "Разумен компромис“ е правилото, което следва в живота си. Най-важният двоен празник в живота му е появата на близнаците Йоан и Мария.
Евгени Йотов свири на Soprano Sax и Tenor Sax "Salmer“, serie ІІІ, mark VІ, модел 2000 година.
