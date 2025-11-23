ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Часовник на семейна двойка, потънала на "Титаник", бе продаден на търг за 2,33 млн. долара
Автор: Николина Александрова 13:10Коментари (0)309
©
Часовникът на семейната двойка, загинала при потъването на пътническия лайнер "Титаник“ през 1912 г., бе продаден на търг за рекордната сума от 1,78 млн. паунда (2,33 млн. долара). Това показват резултатите от търга, проведен от аукционната къща "Хенри Олдридж и син“ (Henry Aldridge and Son) в град Дивайзес в английското графство Уилтшир.

Златният джобен часовник на фирмата Jules Jurgensen е принадлежал на германско-американския предприемач Исидор Щраус, съсобственик на най-голямата американска верига универсални магазини Macy's. Той пътувал на лайнера със съпругата си Ида. След като "Титаник“ се сблъскал с айсберг и започнал да потъва, Щраус отказал да заеме място в спасителната лодка, решил да сподели съдбата на другите хора на кораба. Ида също отказала да се спаси, решила да загине заедно със съпруга си, за когото била омъжена 41 години. Мястото в спасителната лодка те отстъпили на камериерката си.

Историята на последните минути от живота на Исидор и Ида Щраус е включена във филма "Титаник“ на Джеймс Камерън от 1997 г. Те са изобразени седнали заедно в каютата, която се пълни с вода.

Тялото на Исидор Щраус е намерено от спасителния екип заедно с вещите, които са при него, включително часовника му. В крайна сметка те са предадени на наследниците му. Тялото на Ида не е намерено.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Ученичка от Бургас е най-младият участник в "Златната лига" на "С...
11:20 / 23.11.2025
Почина личният дизайнер на принцеса Даяна
10:54 / 23.11.2025
Ендокринолог предупреди за пет опасни добавки
10:51 / 23.11.2025
Короноваха новата "Мис България" 2025
09:13 / 23.11.2025
Зрители се издразниха на водещия Георги Любенов
14:10 / 22.11.2025
Изкупиха всички билети за Иван и Андрей
13:02 / 22.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
България в еврозоната
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Дублиращ отбор на ПФК Локомотив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: