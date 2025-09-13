Чарлз иска Хари обратно в семейството

© Принц Хари "съжалява“ за някои от действията си след Мегзит и пътуването му до Великобритания е било свързано с пренастройване на отношенията му със семейството му и британския народ , твърди Daily Mail.



40-годишният херцог на Съсекс прекара четири дни успешни ангажименти в Лондон и Нотингам, както и среща за помирение с крал Чарлз за първи път от 19 месеца.



Източник от кралското семейство заяви пред Daily Mail, че изминалата седмица може да е началото на това Хари, Меган и двете им деца да бъдат отново част от едно "функциониращо по-голямо семейство“. Твърди се, че кралят е нетърпелив да възстанови отношенията си със сина си и иска да прекарва време с внуците си Арчи и Лилибет, които не е виждал от три години.



"Стана ясно, че Хари сега съжалява за някои от действията си. Той иска да възстанови отношенията си със семейството си и с народа на Обединеното кралство“, каза вътрешен човек.



"Трудно е да си го представим някога да се върне да живее във Великобритания, но това може да е началото на нещо, което поне ще им позволи да бъдат отново едно функциониращо по-голямо семейство“, добави той.



Това се случи, след като говорителят на принц Хари заяви, че той "обича“ да се завръща във Великобритания и да "наваксва“ с добрите си каузи и приятели.



Според съобщенията, кралят е умолявал враждуващите си синове "да не правят последните му години нещастни“ по време на мъчителна среща в замъка Уиндзор през 2023 г., но докато Чарлз се е сдобрил със сина си тази седмица, принцът на Уелс е отказал, въпреки че в един момент са били само на няколко километра един от друг.