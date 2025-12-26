ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Чарлз чакал своя звезден миг, който сега ракът му отнема
"Той не се чувства добре от това, тъй като най-накрая е постигнал позицията, която е чакал цял живот“, каза източник пред изданието във вторник, добавяйки "Сега, когато е крал, всички са фокусирани върху това кой ще дойде следващият.
Вътрешният източник твърди, че 43-годишният Уилям е "твърдоглав и инатлив“ по кралските въпроси – и че той и съпругата му Кейт Мидълтън изпращат ясно послание за власт към обществеността. Изданието подчерта царствената поява на двойката на държавен банкет по-рано този месец като начин да покаже, че "монархията е здрава, независимо какво се случва с краля“.
Източникът също така посочи, че синът им принц Джордж "поема повече отговорности“ през последните месеци, доказвайки, че " следващото поколение вече е на хоризонта“.
Чарлз, който се възкачи на трона през септември 2022 г., когато кралица Елизабет II почина, обяви публично диагнозата си за рак миналата година. В последната здравна актуализация на крал Чарлз по-рано този месец той заяви, че "графикът му за лечение на рак може да бъде намален през новата година“ поради "ранна диагностика, ефективна интервенция и спазване на лекарските предписания“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2749
|предишна страница [ 1/459 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Поверие: Каквото е времето през втория ден от Коледа, такова ще о...
08:23 / 26.12.2025
Заседяването около масата по празниците носи риск
08:24 / 26.12.2025
Петъкът носи различни уроци и подаръци за всяка зодия, вижте какв...
07:32 / 26.12.2025
26 декември – Денят на бащата
08:24 / 26.12.2025
Няколко съвета, за да не се напиете на Коледа
14:03 / 25.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Венелин Петков: Решенията за bTV не се взимат в София, а в Прага
09:26 / 24.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS