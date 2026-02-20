ИЗПРАТИ НОВИНА
Чарлз III и Камила с доста сериозни харчове за пътувания насан-натам
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:02
©
Кралското семейство значително увеличи пътуванията си в чужбина през годината преди март 2025 г., отбелязвайки забележителен ръст на ангажиментите след период, засенчен от лечението на рак от страна на краля и принцесата на Уелс. Този скок в активността доведе до разширяване както на честотата, така и на обхвата на посещенията в чужбина.

Официални доклади за 2024/25 г. разкриват 43 отделни пътувания на членове на кралското семейство, при които пътните разходи са били най-малко 17 000 британски лири, което е значително увеличение спрямо 27-те пътувания, регистрирани през предходните 12 месеца.

Самият крал е предприел 13 от тези ангажименти, което е увеличение спрямо осем през 2023/24 г.

Сред тях най-скъпата експедиция е била 11-дневно посещение на крал Чарлз III и кралица камила на срещата на правителствените ръководители на страните от Британската общност (CHOGM) в Самоа през октомври 2024 г. Това обширно пътуване, което включваше и ангажименти в Австралия, доведе до пътни разходи в размер на общо 458 000 евро. Като крал на Австралия, половината от разходите за полети за това голямо пътуване в чужбина бяха финансирани от австралийското правителство, пише Independent.

След участието си в срещата на върха на лидерите на Британската общност, кралят и кралицата предприеха широко отразено пътуване до луксозен уелнес център в Бенгалуру, Индия, което беше платено частно. Кралят участва и във второто най-скъпо пътуване в списъка - тридневно посещение с кралицата в Северна Ирландия през март 2025 г. (91 600 евро).

Третото най-скъпо пътуване беше посещението на принца на Уелс в Естония през март 2025 г., чиято цена включваше две по-ранни пътувания на персонала за целите на планирането и която възлизаше общо на 63 880 евро.

Челната петица се допълва от двудневното пътуване на краля с кралския влак през февруари 2025 г. до Стафордшир, за да посети фабриката на JCB в Рочестър и пивоварната Tower в Бъртън ъпон Трент, което струва 51 272 евро и двудневното пътуване на херцога на Единбург до Естония през януари 2025 г. за посещение на Кралската драгунска гвардия по време на военна операция, което струва 45 517 евро.

От 13-те пътувания с участието на краля, които са в списъка, осем са предприети с кралицата, а пет сам.

В допълнение към вече споменатите пътувания, другите разходи на краля бяха:

Чартърен полет с кралицата между кралските резиденции през април 2024 г. (24 232 евро)

Двудневно пътуване с кралския влак до Крю през май 2024 г. (37 917 евро)

Двудневно посещение с кралицата в Северна Франция през юни 2024 г. за честванията на 80-годишнината от Деня "Д“ (34 191 евро)

Двудневно посещение с кралицата на Нормандските острови през юли 2024 г. (33 027 евро)

Чартърен полет между кралските резиденции през юли 2024 г. (25 771 евро)

Чартърен полет с кралицата между кралските резиденции през септември 2024 г. (23 007 евро)

Втори чартърен полет с кралицата между кралските резиденции през септември 2024 г. (22 827 евро)

Чартърен полет между кралските резиденции през октомври 2024 г. (23 586 евро).


Още по темата:
20.02.2026 Емблематичен годежен пръстен изчезна мистериозно, както почина
собственичката
20.02.2026 Илиана Раева с 5000 лева чанта
19.02.2026 Порязаха Стоян, но той остана невъзмутим
19.02.2026 Зрители скочиха на новите водещи на bTV
19.02.2026 Аня Пенчева: Аз съм объркана, нестандартна, различна
19.02.2026 Иво Димчев: Чувствам като някакъв пиян овчар, който си мисли, че кара гондола, но всъщност е загубил овцете
предишна страница [ 1/577 ] следващата страница






Още новини от Любопитни новини:
Православната църква отбелязва празника на Свети Лъв
08:08 / 20.02.2026
Зрители скочиха на новите водещи на bTV
17:11 / 19.02.2026
Известна българка с шесто внуче, слезе от кола за 250 хиляди евро...
14:04 / 19.02.2026
Адвокат: Щях да блъсна дете на пешеходна пътека
10:27 / 19.02.2026
Александър Сано се ядоса, намекна за протест
09:24 / 19.02.2026
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я зн...
08:43 / 19.02.2026

