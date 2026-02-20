ЗАРЕЖДАНЕ...
|Чарлз III и Камила с доста сериозни харчове за пътувания насан-натам
Официални доклади за 2024/25 г. разкриват 43 отделни пътувания на членове на кралското семейство, при които пътните разходи са били най-малко 17 000 британски лири, което е значително увеличение спрямо 27-те пътувания, регистрирани през предходните 12 месеца.
Самият крал е предприел 13 от тези ангажименти, което е увеличение спрямо осем през 2023/24 г.
Сред тях най-скъпата експедиция е била 11-дневно посещение на крал Чарлз III и кралица камила на срещата на правителствените ръководители на страните от Британската общност (CHOGM) в Самоа през октомври 2024 г. Това обширно пътуване, което включваше и ангажименти в Австралия, доведе до пътни разходи в размер на общо 458 000 евро. Като крал на Австралия, половината от разходите за полети за това голямо пътуване в чужбина бяха финансирани от австралийското правителство, пише Independent.
След участието си в срещата на върха на лидерите на Британската общност, кралят и кралицата предприеха широко отразено пътуване до луксозен уелнес център в Бенгалуру, Индия, което беше платено частно. Кралят участва и във второто най-скъпо пътуване в списъка - тридневно посещение с кралицата в Северна Ирландия през март 2025 г. (91 600 евро).
Третото най-скъпо пътуване беше посещението на принца на Уелс в Естония през март 2025 г., чиято цена включваше две по-ранни пътувания на персонала за целите на планирането и която възлизаше общо на 63 880 евро.
Челната петица се допълва от двудневното пътуване на краля с кралския влак през февруари 2025 г. до Стафордшир, за да посети фабриката на JCB в Рочестър и пивоварната Tower в Бъртън ъпон Трент, което струва 51 272 евро и двудневното пътуване на херцога на Единбург до Естония през януари 2025 г. за посещение на Кралската драгунска гвардия по време на военна операция, което струва 45 517 евро.
От 13-те пътувания с участието на краля, които са в списъка, осем са предприети с кралицата, а пет сам.
В допълнение към вече споменатите пътувания, другите разходи на краля бяха:
Чартърен полет с кралицата между кралските резиденции през април 2024 г. (24 232 евро)
Двудневно пътуване с кралския влак до Крю през май 2024 г. (37 917 евро)
Двудневно посещение с кралицата в Северна Франция през юни 2024 г. за честванията на 80-годишнината от Деня "Д“ (34 191 евро)
Двудневно посещение с кралицата на Нормандските острови през юли 2024 г. (33 027 евро)
Чартърен полет между кралските резиденции през юли 2024 г. (25 771 евро)
Чартърен полет с кралицата между кралските резиденции през септември 2024 г. (23 007 евро)
Втори чартърен полет с кралицата между кралските резиденции през септември 2024 г. (22 827 евро)
Чартърен полет между кралските резиденции през октомври 2024 г. (23 586 евро).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3462
|предишна страница [ 1/577 ] следващата страница
