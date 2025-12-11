ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Бърза помощ в Пловдив спаси живота на наша певица, последствията - тежки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:31Коментари (0)333
©
Бърза помощ два пъти ме спаси след отравянето, призна Севдалина Спасова.

Състоянието на любимата певица на България вече се оправя и тя дори вече се шегува с това, но след като се натрови с пържена цаца в края на ноември, е имало и драматични моменти.

"Толкова много мина през главата ми! Сега съм на строг режим. Точно това, което обичам, ми е забранено да ям, за мен това сега са вредни храни. Развих алергия, а никога преди това не съм имала. Тя не е само обриви, а и прилошаване. През нощта веднъж сестра ми ме закара до Бърза помощ в Пловдив, после викнахме и у дома. Усещането е все едно на кръвното се събират двете граници или пък много бързо пада – такова е чувството. Това с кръвното ми се е случвало и затова го сравнявам с него. Веднъж на концерт в Перник точно на сцената ми прилоша. Избива студена пот и тогава започва да се нормализира организмът. Добре, че от публиката никой не разбра. Само аз си знам как успях да се справя!“ - признава авторката и изпълнителка на всенародната песен "Сине, сине“.

Тя разказва, че в момента е на много строг режим. "Само с кафето не успявам. От дете пия кафе - тогава беше инка и леблебия, която баба ми сама си правеше и ми даваше и на мен. Казах категорично на лекарката, че поне едно кафенце на ден ще си пия и тя ми го разреши“. А лекарката, д-р Константинова, е много добра алерголожка, хвали я певицата. Тя първо категорично й забранила кафе и й връчила списък с повечето от забранените продукти, както и такъв с примерно меню. Кафето изрично го написала с химикал, но после се смилила над Севдалина и й разрешила мъничко.

"Само с рибата ще бъде трудно, скоро няма да хапна риба след отравянето, а пържена цаца едва ли ще погледна“, признава звездата.

Коледните празници Севдалина Спасова ще отбележи с постни неща. "Тези, които си ги приготвяме за Бъдни вечер, ще прелеят и в Коледа. А след това започвам едно по едно да хапвам и от "забранените“. Хапваш малко белтък - минава ден, нищо ти няма, значи става. После хапваш малко жълтък, има реакция, значи не става. И така нататък“ - разказва Севдалина.

"Сестрите в Пловдив много ме глезят, все гледат да ми приготвят някакви неща без месо и мляко“, обяснява звездата. А и с по-малката си сестра сега смятат да възродят една стара песен, която печели награди на "Пирин фолк“ през 1998 г. - "Ранено сърце“.

"Не смея да хапна нищо – орехи, макадамия, която толкова много обичам – нищо от това, само ги гледам.

Севдалина попита и почитателите си да й дадат съвети за хранителния режим и подходящи рецепти. А тя обеща на трима да направи награди с биопродукти. Единият от тях, с алое вера, много й помогнал да преодолее последствията от Хашимото и в момента поне в тази насока нямала проблеми.

Севдалина Спасова сподели с "Телеграф“, че след отравянето започнала да пише и сценарий за криминален филм. Най-вероятно в него ще има и този нещастен случай с цаца, но засега пази в тайна подробностите кое как ще бъде в художествената фирма.

Тя използва времето и да бъде по-близо до природата през тези три седмици, откакто се случи инцидентът с отровната риба в супермаркета. Така отишла до легендарния 1100-годишен чинар в пловдивското село Белащица. Това дърво е мистично и дава много енергия, казват запознати. Вековното дърво се смята за най-обширното у нас. Обиколката му е над 14 метра, а височината е 15.

Севдалина много се сприятелила и с едно куче на приятелка. То сякаш усеща болката й и се опитва да я успокои с номерата си, пише "Телеграф".


Още по темата: общо новини по темата: 2553
11.12.2025 Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като
Есил
11.12.2025 Обраха Чефо
11.12.2025 Бившата на Борис Солтарийски с успешен бизнес в САЩ
10.12.2025 Нина Добрев и Вин Дизел заедно
10.12.2025 Гущеров: Мили мои кралици
10.12.2025 Дениз страда по Виктор
предишна страница [ 1/426 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Д-р Георева: Генетичните фактори играят съществена роля при аноре...
08:42 / 11.12.2025
След победата Миро харчи 100 бона за жена си
19:09 / 10.12.2025
Нов сериал ще предложи нещо, което досега не се е случвало в бълг...
12:23 / 10.12.2025
Празник е! Ето кои българи имат имен ден!
08:09 / 10.12.2025
Приключи най-пошлото предаване в родния ефир
13:15 / 09.12.2025
Слави Трифонов с уникален подарък за рождения ден на Софи Маринов...
12:46 / 09.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
21:47 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
20:39 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
България в еврозоната
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: