Бурята "Горети" връхлетя Великобритания

© The Independent Великобритания продължава да се бори с тежки зимни условия, като железопътните компании предупреждават пътниците за възможни сериозни смущения в движението. Железопътната компания London North Eastern Railway (LNER) издаде препоръка хората да избягват пътувания между Единбург и Абърдийн, тъй като влаковете може да бъдат "забавени, отменени или с променени маршрути" и да се сблъскат с пренаселеност, предава The Independent.



Има жълт код за лед в почти цялата страна - Англия, Уелс и Северна Ирландия. Те ще останат в сила до 11:00 часа в сряда. В Шотландия предупреждението за сняг и лед ще продължи до полунощ.



LNER отчете 24 нарушения на разписанията, причинени от обилния снеговалеж в Северна Шотландия. Макар Network Rail да обяви, че линията северно от Единбург е отворена отново, компанията подчертава, че условията остават рисковани за пътуващите.



Очаква се бурята "Горети" да засегне Великобритания и Франция, като последиците във Франция се очакват да бъдат най-тежки в четвъртък и петък.



Международният оператор Eurostar предупреди за "сериозни закъснения" и възможни отмени на полети и влакове в последния момент. Пътниците се призовават да проверяват актуалното разписание и да отлагат неналожителни пътувания, докато условията се нормализират.