ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Бунтарката на Бъкингам, които всички обожаваха
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:48Коментари (0)565
©
По време на коронацията на Елизабет II в Уестминското абатство през 1953 година трябва всички очи да бъдат вперени в новия монарх. Но същият следобед някой друг успява да привлече вниманието на събралите се. Това е красивата принцеса Маргарет, сестрата на новата кралица. 

По време на живо телевизионно излъчване тя съвсем нежно взима влакно от ревера на Питър Таунсен - герой от войната, дълги години служил на кралското семейство. Този жест на интимност предизвиква огромен скандал в двореца. 

И това не е последният, в който името на Маргарет ще участва! От драматичен опит за брак до публичен развод, бурният любовен живот на принцесата поставя кралското семейство под светлината на прожекторите. Всяка една стъпка е следена, а действията на който и да е член на фамилията са предварително съгласувани. 

Каквото и да говорим за Маргарет, тя успя да направи нещо, за което сега Уилям, Хари и половинките им могат само да бъдат благодарни. Нейният любовен живот играе важна роля в модернизирането на любовта между кралските особи. Повярвайте ни, начинът, по който Хари държи Меган за ръка никога нямаше да бъде възможен, ако не беше Маргарет.

Връзката на принцесата с Таунсен започва в началото на 50-те години. Младата и красива Маргарет е запленена от чаровния ветеран. Но Таунсен никога не е смятан за подходящ. Те консумират връзката си винаги при закрити врати, но съвсем скоро след злополучния жест в телевизионен ефир става ясно, че Таунсен се е развел със съпругата си и тайно е предложил брак на Маргарет. 

По това време да се разведеш се е считало за огромен скандал, а е дори немислимо член на кралското семейство да се омъжи за цивилен гражданин, който на всичкото отгоре е разведен. 

Църквата не признава желанието им за сключване на брачен съюз и единственият им шанс е кралица Елизабет II (сестрата на Маргарет), която по това време е и глава на църквата, да одобри брака им. Ако не успее да вземе благословията на кралицата, Маргарет е трябвало да се моли на Парламента, за да ѝ отдадат правото да се омъжи. Но, ако нещата стигнат до там, огромен скандал очаква кралското семейство. 

Независимо дали гледате сериала "Короната" (The Crown), или не, сте наясно с историята на принцеса Маргарет - бунтарката, която решава да престъпи всички норми и закони, за да бъде законна съпруга на Таунсен. За разлика от сериала, в който Елизабет прави всичко възможно да прекрати тази лудост, то в реалния живот Кралицата решава да одобри законния брачен съюз между двамата.

В крайна сметка се правят промени в закона за кралските бракове и намесата на Кралицата стажа ненужна. Но има една уловка: Маргарет и нейните деца няма да имат каквито и да е било права в кралското семейство и над короната. Не се знае дали причината за раздялата на Маргарет и Таунсен е именно това, но е факт, че така обсъжданият им брак не се състои. 

Няколко години по-късно принцесата се омъжва за известния фотограф Антъни Армстронг-Джоунс.Тяхната връзка протича под знака на отдадеността и скандала. Годежът им шокира целия свят, а злите езици говорят, че Маргарет решава да се омъжи за Джоунс, само защото бившият ѝ любим Таунсен вече е сгоден за друга.

Бракът между принцесата и фотографа изглежда прекрасен за всички останали, но в ядрото си той не функционира правилно. След няколко години на първа страница на таблоидите изскача снимка на Маргарет, която целува 17 години по-младия Роди Леуелин. По-късно тя признава, че с бракът ѝ е свършено. 

Маргарет е нямала право да се омъжи за разведен мъж, но самата тя претърпява развод. Така става първата дама в кралското семейство, чийто брак легално е приключил. 

След нея начинът, по който виждаме членовете на кралското семейство никога не е същият, пише Edna.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 1640
08.10.2025 Никола Кидман плащала на мъжа си да стои трезвен
08.10.2025 Изнасилване, рак и звезда на Алея на славата
08.10.2025 Разкошен празник за рождения ден на жената на Шеф Манчев
08.10.2025 Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
08.10.2025 Оперираха Невена Цонева в Пловдив
07.10.2025 Киану Рийвс раздал 75 милиона долара?
предишна страница [ 1/274 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Оперираха Невена Цонева в Пловдив
08:37 / 08.10.2025
10 големи цитата на Гоце Делчев: Патриотизмът не е патентован, де...
23:00 / 07.10.2025
Никой не иска Венета Райкова
15:35 / 07.10.2025
Рачков заряза Виктория, тя му написа: Обичам те
14:12 / 07.10.2025
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
100 евро на ден е нормата, която всеки служител на ДАИ трябвало да събира от тираджиите
12:46 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
Meteo Balkans: Ако прогнозите се сбъднат, утре по това време вече ще има райони с наводнения
15:05 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: