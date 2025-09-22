ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българският кечист Русев няма спирка
Звездата ни в развлекателния спорт надделя над Круз дел Торо на събитието "WWE Main Event", провело се тези дни в Спрингфилд, Масачузец, САЩ.
Срещата продължи 6 минути и 43 секунди игрово време. Пловдивчанинът я приключи с хватката си за предаване "The Accolade".
На феновете на спорта направи впечатление, че зрителите в залата започват все повече да харесват играта на българския атлет и да скандират неговото име.
След завръщането си в Световната федерация по кеч Миро имаше няколко срещи, в които не получи подобаваща ре
Тези слухове обаче явно не са реалност, защото той е главен претендент за интерконтинанеталната титла, която е притежание на сина на легендата Рей Мистерио - Доминик Мистерио.
Двамата дори се "захапаха" сповестно на едно от събитията на WWE!
