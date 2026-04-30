Васил Петров е български певец, композитор и художник. Известен е с прозвищата "Българският Франк Синатра" и "Другият". Той е сред най-изявените певци на България. Петров е натрупал поредица от награди, редица успешни записи, както и изпълнения, вариращи от камерни до Биг бенд и филхармонични оркестри на големите сцени и фестивали в страната и чужбина.

Репертоарът му включва оригинални композиции и съвременни интерпретации на джаз стандарти и песни, написани от самия него, всички от които са подплатени с чудесна импровизация, изящна фраза и поезия.

Роден е на 30 април 1964 г. в София в семейството на геодезист картограф и математичка. Кръстен е на дядото си, който е основал хор "Кавал“. Баща му е свирил на хармоника. Семейството му има далечна връзка с маестро Георги Атанасов. Певецът бързо се налага на българската музикална сцена. През 1991 година се дипломира в Консерваторията в София, във Вокалния факултет със специалност "Поп музика“. Участва в много прояви в Българското национално радио и телевизия.

През 1992 и 1994 година е най-продаваният изпълнител в България. Издава 3 албума за година. Първият се казва "Другият“ – издаден на аудиокасета и главно с негови авторски пиеси. Вторият албум "Джаз и блус“ включва кавър версии на песни на добре познати поп и джаз изпълнители. Третият албум – издаден на касета и CD, е дует с известния български пианист Румен Тосков. Реализира поредица от албуми, сред които и "Васил Петров пее Гершуин“.

На първите български национали награди "Златният Орфей“ Васил Петров е избран за най-добрия мъжки глас на годината. Печели и награда в три категории – най-добър мъжки вокал, най-добър хит на годината, най-добър албум на годината за "Другият“ през 1994 г. и след това през 1999 г. печели първа награда с песента "Полюси“ в дует с Орлин Горанов.

През 2004 г. прави първата си изложба в Пловдив в галерия "Лукас“. През 2014 г. Васил Петров представя 12 свои картини в мраморното фоайе пред Първо студио на БНР по случай 50-годишния си юбилей. Всички те са авторски графики, абстрактни и не изразяват нищо конкретно. "4 – 5 от тях са от последните месеци и са обвързани с подготовката и записите на новия ми диск "Васил“, споделя певецът.

Разказва, че започнал да си драска разни неща, когато му ставало скучно в часовете по гражданска отбрана и допълва: "Имам приятели художници, които ме убеждаваха, че трябва да покажа рисунките си. Аз обаче мислех, че ако видят бял свят, ще загубя интерес към рисуването. Много ми помагаше Панчо Малезанов, даваше ми съвети. Имам доста творби, някои са продадени“.

Активно концертира по джаз фестивали и концертни зали и турнета в България и чужбина, с голям брой концертни изяви - Хелзинки, Осло, Виена, Стокхолм, Лугано (Швейцария), Белград и в Лилехамер (Норвегия) по време на Зимните олимпийски игри, Гърция, Виена (Австрия), Стокхолм (Швеция), Белград и Ниш (Сърбия) на Нишвил джаз фестивал, турне в Токио (Япония), турне в Москва (Русия), Дармщадт и Пласенбург-Кулмбах (Германия), Франкфурт (Европейски културни дни 2014), Доха (Катар).

Представя страната ни на Европейския джаз фестивал, две поредни години участва на "European Jazz Expo“ в Сардиния в съпровод на Биг Бенда на Паоло Нонис и др. Има редица записи и изяви с Българското национално радио и телевизия. С богатия си тембър и кадифен глас той става известен с прозвището си "Българският Франк Синатра“. Бил е заедно на сцена с известни джаз изпълнители, като Дан Морети и Фил Проженциано във Флорида.