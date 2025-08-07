ЗАРЕЖДАНЕ...
|"България търси талант" се завръща с нов сезон, ясно е кои ще са в журито
Мотото на сезона – "Талантът не познава граници“ – не е просто послание, а обещание за истински многообразен и необикновен телевизионен спектакъл. Участници от цял свят ще демонстрират умения, които често надхвърлят очакванията и дори… физическите закони. На сцената ще летят дронове, насекоми и хора – а това е само началото на едно наистина нестандартно пътешествие в света на таланта.
Новият сезон идва и с жури, което предлага любопитна динамика между опита и новата енергия. Катерина Евро и Николаос Цитиридис – добре познати с респектиращите си и точни коментари – отново ще бъдат част от журито. Този път към тях се присъединяват Галена и Юлиан Вергов, с които ще споделят не само отговорността на оценяващи, но и своето виждане за това какво е истински талант.
Николаос, в духа на традицията, ще раздава червени бутони и "не“, но със сигурност ще има и поводи да бъде просълзен. Катето Евро, с нейния уникален поглед, ще търси и тази година онези "малки таланти“, които носят неподправена енергия и чар. С присъщата си артистична интуиция Галена ще търси вдъхновяващи таланти и не е изключено да открие нови колеги и музиканти за бъдещите си проекти. Юлиан Вергов влиза в шоуто с присъщата си взискателност и строга природа. Макар да не дава лесно своето "Да“, няма да скрие гордостта си, когато види някои от най-вдъхновяващите изпълнения, които ще го провокират да извика "Да живее България“.
Водещите Сашо Кадиев и Петър Антонов ще бъдат навсякъде, където има нужда от настроение, разбиране и спонтанен хумор. Двамата ще бъдат гласът зад кулисите, рамо за разплакани таланти, двигател на енергията зад сцената – а понякога и съвсем буквални съучастници в някои от изпълненията.
Сезонът на "България търси талант“ отново се заснема с грижа към околната среда. Продукцията следва зелени практики, верифицирани от организацията ALBERT в сътрудничество с BAFTA – стандарт, наложен в устойчивата телевизионна и филмова индустрия.
Новият сезон стартира през септември по bTV и обещава не просто шоу, а телевизионно преживяване, в което наистина нищо не е невъзможно.
