|Бъдещето на Меган Маркъл виси на косъм
Тя коментира очевидните опасности, които сякаш дебнат, в разговор с Express US, цитирани от Geo.tv.
Относно втори сезон на "С любов, Меган“ и класацията му по гледаемост, Лайънс заяви: "С любов, Меган“ е в процес на преглед от Netflix, вероятно е вече да сме видели последния сезон.“
Като заключение представителят каза още, че "се очаква сериалът да бъде спрян след втори сезон, бъдещето му изглежда несигурно и вниманието сега се измества към това какво ще прави Меган по-нататък“.
