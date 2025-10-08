ИЗПРАТИ НОВИНА
Брутално високо: 100 000 лева хонорар за Лили Иванова
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:15Коментари (0)819
Хонорарът на Лили Иванова за концерт е ударил 100 хиляди лева. Тя го е получила за рецитала си за празника на Стара Загора преди дни. Именно парите, които е  получила, скараха жителите на града в социалните мрежи.

"При толкова много много проблеми в Стара Загора нормално ли беше да се извика 86-годишна певица за 100 000 лв. Това са официални данни за хонорара при запитване“, пише Пламен Тодоров във фейсбук в групата "Истината за Стара Загора“. 

Думите му предизвикаха вълна от коментари в двете крайности. "Не, това не е просто човек на 86 г., също така не е и певица на 86 години, това е нещо много повече - Лили Иванова. Точка“, "Това е една жива българска легенда. От малкото останали. Ценим я, докато може, след това - няма да има смисъл. 100 000 бона са ѝ малко за това, което е“, пишат едни. 

Ето и другите: "Спрете да недоволствате. Не заслужават ли гражданите на Стара Загора на празника на града да чуят великата Лили Иванова! Не ровете в бюджета на общината“, "На последния новогодишен концерт управата беше решила да покани "по-скромни“ фолклорни изпълнители, не се досещам в момента името на фолклорната формация - голямо недоволство беше. Девет месеца по-късно на празника на града - Лили Иванова - пак недоволство. Едно "благодаря“ няма. Какъвто народът, такава е ситуацията и в държавата ни. На неблагодарния човек не можеш да угодиш защото все другите са му виновни. Който е оценил е бил там, другите - живи и здрави, и малко по-благодарни бъдете“, "Друго си е да бяха платили за някоя цицореста фолкпевица с пластмасови джуки и да дават по едно безплатно кИфте кИбабчИ. Тогава всичко щеше да е топ“, пише "Телеграф".


